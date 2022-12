En Comú Podem diu que el 2027 hi haurà tren de passatgers fins a Súria i Sallent

El conseller comarcal dels Comuns, Josep Joan Roda, i la candidata a l'alcaldia de Manresa, Ana Querol, han assegurat que l'acord amb el govern d'ERC a la Generalitat per als pressupostos del 2023 permetrà disposar del finançament necessari "perquè el 2027 es pugui executar" el tren-tramvia del Bages i així els dos ramals des de Manresa, el de Súria i el de Sallent, que s’utilitzen exclusivament per al transport de mercaderies, també portin passatgers.

Querol va destacar la importància que l'acord amb ERC per aprovar els pressupostos de la Generalitat tindrà per a Manresa i el conjunt del Bages.

L'alcaldable manresana va explicar que "en els anteriors pressupostos vam aconseguir l'estudi pel tren-tram del Bages i ja vam anunciar que si tornàvem a ser necessaris en l'aprovació dels pressupostos aconseguiríem que fos una realitat. I és així: Les línies de Súria i Sallent seran una realitat el 2027 gràcies a que En Comú Podem ha estat negociant i treballant".

Va afegir que això permetrà "millorar la mobilitat de la comarca i que Manresa també millori la mobilitat interna si aconseguim més parades i baixadors a la ciutat".

Querol va assegurar que l'acord també permetrà a Manresa "recuperar l'oficina d'assessorament energètic que l'Ajuntament va deixar perdre i va abandonar sense haver de posar pressupost". La candidata va avançar que "ara serà possible tenir una nova oficina municipal de transició energètica molt enfocada als barris més vulnerables i a les persones que pateixen pobresa energètica".

Un altre aspecte que va subratllar va ser l'augment pactat del finançament de la sanitat, que repercutirà a nivell comarcal en una reducció de les llistes d'espera en un context "de professionals esgotats, un hospital desbordat i una primària que necessita reforç".

Més lideratge per a la Fàbrica Nova

La candidata a l'alcaldia de Manresa va reclamar a l'Ajuntament un lideratge "més clar i valent" per convertir la Fàbrica Nova en un pol de coneixement.

Querol va atribuir al fet que "malauradament encara no hi ha el projecte" que no s'hagués pogut concretar el finançament. "Trobem a faltar que l'Ajuntament concreti què es vol i com, ja que és difícil fer passes endavant si no hi ha una direcció marcada".