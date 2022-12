Els dinars i sopars de Nadal de les empreses s'han reprès enguany després del temps de parèntesi per la pandèmia. La majoria de restaurants consultats presenten uns alts nivells d'ocupació en els dies previs a les festes, un fet que els fa sentir que treballen gairebé al mateix ritme que el 2019. Tot i això, en alguns casos, també apunten que l'augment generalitzat dels preus ha provocat que hi hagi empreses que busquen estratègies per abaratir costos, optant per àpats amb grups més reduïts o per menús més econòmics, amb l'ànim de poder tornar a celebrar la tradicional trobada distesa entre companys de feina.

Des del 2019 que no es viu un Nadal de plena normalitat. Per aquest motiu, molts restaurants ja tenen tancades totes les taules per aquest cap de setmana, que és el darrer abans de Nadal, tot i que treballen des de finals de novembre. El gerent del Kursaal Espai Gastronòmic i del restaurant La Pineda, Jordi Ruiz, explica que aquest any "hi ha moltes ganes de recuperar aquesta tradició i la majoria d'empreses van reservar amb molta antelació, de forma que les dates més pròximes a Nadal es van omplir de seguida, amb un retorn dels grups nombrosos".

El fet de tornar a veure una taula plena de comensals, sense distàncies ni mascareta, esperona als restauradors, que feia dos anys que no vivien un desembre a ple rendiment. "Per al sector, és un mes important de facturació, entre les trobades empresarials i familiars", apunta un dels propietaris del restaurant Mas de la Sala de Sallent, Joan Sala, que afegeix que l'any passat es van suspendre la majoria de dinars i sopars d'empresa per prudència, "ja que era un moment encara delicat per l'afectació del virus".

En la mateixa línia s'expressa Josep Ferrer, al capdavant del restaurant manresà Porta Ferro, que assenyala que el seu cas és força singular, ja que van obrir el negoci enmig de la pandèmia. En aquest sentit, Ferrer posa en relleu que no poden fer una comparativa amb anys anteriors, "però la sensació que tenim és que ha tornat l'alegria dels àpats vinculats a les festes". Destaca que els darrers caps de setmana han estat força exitosos pel que fa als dinars i sopars d'empreses, amb una forta concentració de la demanda precisament aquest divendres 16 de desembre, "una data que ja fa molt temps que teníem totalment plena".

L'impacte de la crisi

Davant l'increment generalitzat dels preus, els restauradors posen en relleu que enguany les empreses procuren buscar alternatives més econòmiques a l'hora de celebrar els dinars i sopars de Nadal. Per exemple, el responsable del restaurant Gretta de Berga, Enric Armengou, explica que diverses empreses opten per fer l'àpat nadalenc en dies laborables, ja que surt més econòmic que fer-ho en cap de setmana. Alhora, també indica que les empreses es fixen més en els preus dels menús i solen escollir l'opció més assequible.

Qui també parla dels efectes de la crisi econòmica és Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font de Solsona, que considera que el menor poder adquisitiu dels comensals influeix en els seus hàbits de consum. El restaurador afirma que enguany "estem veient molts dinars d'empresa de petit comitè, d'una desena de persones, que es troben per celebrar el Nadal i el compte va a càrrec de cadascú". Aquesta és una fórmula que, segons declara, cada vegada es dona més "pel fet que les empreses, sobretot les més petites, intenten reduir al màxim els costos".

De fet, el sector de la restauració també s'ha vist afectat per la inflació, amb la pujada de la factura de la llum i del preu de les matèries primeres (vegeu pàgina 3). Aquest fet ha obligat a la majoria de restaurants a apujar lleugerament el preu del menú. "L'augment de costos ens ha portat a haver d'encarir un alguns plats, però de forma molt continguda, ja que no és ni de bon tros a proporció de l'increment de la despesa", remarca el responsable del restaurant Mirador de Montserrat, Josep Torras. Les seves esperances se centren ara a reunir un quòrum suficient per Nadal, "pensant que és una època en què la gent acostuma a fer un extra".

La campanya de Nadal

La majoria de restaurants confien a viure una bona campanya de Nadal aconseguint el ple en els dies més assenyalats, com Nadal, Sant Esteve o la revetlla de Cap d'Any. El director comercial de Món Sant Benet, Adrià Cots, apunta que, "per una banda, la gent vol estalviar, però, també pesen molt les ganes de fer alguna cosa especial, tenint en compte que venim d'un temps marcat per la pandèmia". D'aquesta forma, destaca que ja fa setmanes que tenen reserves per aquestes dates, "que se solen omplir de seguida, amb excepció de la nit de Nadal, que té un caire més familiar".

Anar a menjar en un restaurant per celebrar les festes és una opció que cada vegada atrau a més famílies, segons constaten els restauradors. El responsable del Mas de la Sala, Joan Sala, comenta que per a moltes famílies grans suposa un alleugeriment, "ja que poden gaudir més de l'àpat sense haver de pensar en la feina de després". Tanmateix, subratlla que solen ser dies en què els menús són més sofisticats i, per tant, els preus s'enfilen, "però molta gent decideix permetre's un petit regal per Nadal".