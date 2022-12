L'edició d'enguany del pessebre monumental de Manresa ha estat un èxit d'assistència el dia de la inauguració. Gairebé 600 persones han passat pel pessebre més gran que s'ha fet mai des que va començar el 1999 i que té Montserrat com a clar protagonista.

L'exposició compta de dues parts ben diferenciades: d'una banda, hi ha divuit diorames nadalencs fets per artistes que formen part del Grup Pessebrístic de Manresa; d'altra banda, al fons de la sala hi ha la joia de la corona: una representació a escala de les muntanyes de Montserrat.

Els visitants han de passar entre les muntanyes, on hi ha les escenes bíbliques i figures que no es veuen a simple vista, tant per la seva mida reduïda com perquè les muntanyes les amaguen entre les roques, com per exemple la figura de dos escaladors que pugen Montserrat per la vora de la muntanya. A més a més, a la part de davant de les muntanyes hi ha una maqueta de tot el conjunt del monestir, plena de detalls.

En l'acte d'arrencada de l'exposició, el president del Grup Pessebrístic de Manresa i vicepresident de la Federació Catalana de Pessebristes, Francesc Villegas, ha subratllat la implicació i dedicació de les nou persones que han participat en la creació del pessebre al llarg de tot l'any.

Es van necessitar set viatges de camió per traslladar tot el pessebre «ha sigut el pessebre més difícil de treballar i transportar», ha confessat Villegas. També ha aprofitat per recordar la situació crítica en què es troba el Grup Pessebrístic de Manresa, que es podria quedar sense local de cara a l'any que ve, i si això passa aquest podria ser l'últim pessebre monumental de Manresa.

En el seu torn l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat la inauguració de la 23a edició del pessebre monumental i amb un to conciliador ha dit que «malgrat que hi hagi dificultats i complicacions, estic segur que ens en sortirem i tornarem a tenir un pessebre monumental a Manresa».

A part dels 18 diorames que es poden veure en l'exposició, n'hi ha un que se sorteja a través de butlletes que venen els membres del Grup Pessebrístic per la quantitat simbòlica d'un euro.

El pessebre monumental es podrà visitar fins al 8 de gener a l'Espai 7 del Centre Cultural del Casino de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 9 del vespre de dimarts a diumenge i els diumenges també obrirà al matí d'11 a 2. Els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'any estarà obert en l'horari de tarda.