Adequar la nova Oficina de Turisme de Manresa costarà 550.000 euros

Aquest mes s’aprovarà el projecte d’adequació de la part de la casa Fàbregas que es convertirà en la nova Oficina de Turisme. El conjunt de l’actuació té un pressupost de 550.000 euros.

La nova seu, a l’antiga Fonda Sant Antoni, un vegada acabada la llarga i intensiva rehabilitació d'aquest edifici situat al costat de la casa consistorial, a la plaça Major, tindrà una superfície total útil de 801,81 m2: 84,29 m2 a la planta soterrani, 163,56 m2 a la planta baixa, 182,04 m2 a la planta entresol, i 371,92 m2 a la primera planta. Aprovat el projecte d’adequació, que ha anat a cura dels equips tècnics municipals, «n’iniciarem immediatament la contractació», han informat fonts del consistori.

Els espais s’han llogat per un termini de 20 anys. L’Oficina de Turisme, que actualment ja es troba a la plaça Major, però a l’altra banda d’on anirà, a prop de l’entrada al carrer de Sobrerroca, s’instal·larà a la planta baixa de la casa Fàbregas i a espais de la primera planta que donen a la plaça, amb un personal previst d’unes 10 persones. La resta de superfície que quedarà disponible a la primera planta es podrà destinar a altres usos municipals (oficines). Hi haurà espais de treball per a unes 20 persones més.

El pressupost de 550.000 euros s’ha desglossat de manera que es pugui licitar en dues fases: una d’uns 353.000 euros, que correspon a la part de l’edifici que dóna a la plaça Major i una altra d’uns 197.000 euros per a la part que dóna a la façana posterior.

L’Ajuntament recorda que al pressupost d’aquest any hi ha 200.000 euros destinats a la casa Fàbregas i al de l’any vinent, ja aprovat, 153.218 euros més que és previst que puguin ser finançats pels ajuts europeus Next Generation que ja ha rebut per a temes d’accessibilitat de recursos turístics. En aquest capítol s’hi inclou l’ascensor, fer uns lavabos adaptats, accessos aptes per a persones amb discapacitat, etc. La resta de diners necessaris es finançaran amb sobrants quan es tanqui el 2022, informa.

Justament la inversió que caldrà destinar a la nova Oficina de Turisme va ser un dels temes que van generar debat al ple extraordinari que es va celebrar per aprovar el pressupost del 2023.

El regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, va retreure que es destinin més de 150.000 euros als accessos de la casa Fàbregas. «A més a més dels accessos nous, també s’haurà de fer nou de dins amb uns costos que seran bastant més elevats que en els accessos, i això tenint en compte que és un edifici que és de lloguer. És a dir, de veritat que cal invertir tants i tants diners públics en un edifici que no és nostre?» Va demanar. La resposta del regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, va ser explicar que en el cas de la subvenció dels fons Next Generation «en un element que no és nostre, que és llogat amb un contracte de vint anys, del que es tracta és que s’amortitzi en el decurs dels vint anys perquè hi ha moltes teories que defensen que és millor que sigui de lloguer que de propietat». Va remarcar que «aquests 150.000 euros que ens donen són diners per a l’accessibilitat i els hem aprofitat».

Més de 4.250 euros de lloguer

El compromís d’arrendament entre l’Ajuntament i l’entitat mercantil Inversiones Dupros S.L.44, propietària de l’edifici, es va signar el 23 de juny del 2020 amb l’esmentada durada de 20 anys i un preu de lloguer mensual de 4.250 euros (+ IVA). A la 2a, 3a i 4a planta hi aniran pisos que ha comprat Sant Andreu Salut.

La casa Fàbregas és la suma de quatre edificis independents que es van anar agregant amb els anys.