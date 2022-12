Moltes tires de llums led i més aviat poca varietat. Potser és que els darrers anys a Manresa el tema dels llums de Nadal al carrer havia anat de menys a més i els vianants s’havien acostumat que els sorprenguessin quan es feia l’encesa. En canvi, enguany, llevat de les figures que hi ha al Born, que podran agradar o no, però són originals i donen molta animació al vial, a la resta no hi ha cap element que cridi especialment l’atenció. Alguns es repeteixen i n’hi ha diversos que han optat per posar directament tires de leds.

El segon tram del passeig de Pere III va ser el primer a tenir instal·lats els llums i és on llueixen més. No són a l’andana central sinó a les calçades laterals. En canvi, al primer tram, com en altres llocs, hi ha tires de led en ziga-zaga. Al carrer de Casanova, que ha trigat més que els altres a tenir els llums posats, les tires de led emboliquen els arbres, igual que en un parell de la plaça de Fius i Palà. Al carrer Nou fan l’efecte d’una mena de tendal al llarg de tot el vial. Al carrer de Sant Tomàs estan en ziga-zaga, igual que al de Vilanova –on no són led sinó bombetes, que tant serveixen a l’hivern com a l’estiu– i al passeig de la República, on només n’hi ha en un tros, són de color vermell.

Les campanes daurades i amb un llaç blau que hi ha en una banda de la Muralla del Carme són les mateixes que hi ha al carrer de Barcelona, on es combinen amb uns cubs de color blau i vermell. S’ha de dir que els botiguers d’aquest darrer vial tenen molt mèrit perquè, tot i la seva llargada, la il·luminació arriba d’una punta a l’altra. No és el cas de l’esmenat passeig de la República, que, a mesura que s’allunya del centre, va guanyant foscor, i de la carretera de Vic, on només n’hi ha en un tram. Tanmateix, és d’agrair. No fa gaires anys que no n’hi havia ni en un trist metre. Enguany, de cubs lluminosos també n’hi ha a la plaça Major, a la de la de la Creu, a la plaça de la Bonavista...

Els carrers de Sant Miquel i de Sobrerroca tenen la mateixa il·luminació. En els dos pengen unes figures formades per avets lluminosos de color verd. A Sant Miquel, aquesta setmana n’hi havia una que no funcionava. Al veí carrer de la Sabateria hi ha estrelles i, al capdamunt de la Baixada del Pòpul, mitja rodona daurada amb dues estrelles a dins.

A la Baixada dels Drets hi ha tres sanefes de colors i formes variades. El carrer de Sant Andreu, que comunica el de Sobrerroca amb la plaça de l’Hospital, també està il·luminat. En aquest cas, hi ha unes figures que recorden uns grans flocs de neu, que també hi ha en altres llocs, com ara al carrer d’Àngel Guimerà.

Coincidència doble

La coincidència ha fet que aquests dos vials no només comparteixin il·luminació nadalenca. Ambdós fa temps que esperen una reurbanització que no arriba. En el cas del Sant Andreu, en el mandat 2015-2019 l’Ajuntament va fer constar dins dels projectes de millora del Centre Històric la seva renovació. El 2016, quan l’aleshores alcalde, Valentí Junyent, va inaugurar les obres al carrer del Joc de la Pilota, va anunciar que urbanitzar el Sant Andreu seria el pas següent. No s’ha fet. Al carrer d’Àngel Guimerà, en teoria, el primer trimestre de l’any vinent s’ha d’aprovar el projecte per contractar l’obra.

A Crist Rei, enguany hi ha dos arbres lluminosos. Ni l’espectacular cub vermell de fa quatre anys, ni l’àngel anunciador lluminós d’11 metres d’altitud de l’any passat. El carrer del Born té més punts per acaparar fotografies i selfies.