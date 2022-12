Poder pagar amb la targeta del banc el bitllet senzill del bus a Barcelona encara trigarà un any

Fins d’aquí a un any no entrarà en servei el sistema que permetrà als usuaris del bus que fa el trajecte d’anada i tornada a Barcelona pagar el bitllet senzill amb la targeta del banc (de crèdit o de dèbit) a la màquina validadora del bus. Actualment, els usuaris que utilitzen aquest mitjà de transport de tant en tant i que, en conseqüència, no disposen de targeta multiviatges, només poden pagar en metàl·lic, amb els inconvenients que això comporta.

Demanades per Regio7, fonts de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han explicat que ja s’han adjudicat els concursos per desenvolupar la solució per poder pagar el bitllet senzill amb la targeta bancària a la validadora del bus, que preveu posar en servei a tota la xarxa i, per tant, a tots els operadors, cap a finals d’any.

Des d’aquest mes, la T-mobilitat, el nou sistema per viatjar a la xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona, ha integrat una quarantena de línies interurbanes de bus que recorren les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Bages i el Baix Llobregat i les connecten amb Barcelona. Es tracta de l’explotació de bus d’Hispano Igualadina, actualment operada per l’empresa Monbus, una de les darreres grans companyies de bus que restaven. Entre les 43 línies que s’integren, destaquen les de la xarxa Exprés.cat e5, e22 i e23, que corresponen a les línies Igualada-Barcelona, Manresa-Barcelona i Olesa de Montserrat-Barcelona, respectivament, i també el servei municipal de bus d’Abrera.

La digitalització del títols de la T-mobilitat té per objectiu accedir a la xarxa mitjançant validadores sense contacte, ja sigui amb el mòbil o amb una targeta.

Bitllet senzill

Es treballa perquè es pugui carregar, només en les màquines d’autovenda del transport ferroviari, un bitllet senzill (inclosa la possibilitat d’anada i tornada) per no haver de fer el pagament en metàl·lic. Quant als autobusos, per eliminar el pagament en efectiu, només en el cas del bitllet senzill, la solució adoptada és l’esmentada de poder utilitzar la targeta bancària (de crèdit o dèbit) de manera que pugui fer la validació directament com a bitllet senzill en les validadores de la T-mobilitat.