L'Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya, de Manresa, va organitzar una matinal solidària de sensibilització i suport a la Marató de TV3.

Hi va haver ball en línia, concert de Younenki Music amb les cançons d'infants recordant melodies de clàssics com "Bola de Drac". Al llarg del matí hi va haver una tómbola organitzada amb la col·laboració i les aportacions d'una trentena d'establiments comercials del barri, que va aconseguir esgotar totes les butlletes.

Per finalitzar la matinal es va muntar un trencaclosques amb el logotip de la Marató d'enguany.