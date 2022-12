Participar en una batalla interestel·lar o bé anar d’excursió a Mart serà possible al Campi qui Jugui d’enguany. Oferirà més d’una trentena d’activitats per infants i joves, i se celebrarà al seu lloc d’origen, el Palau Firal, on es va posar en marxa el 1985. El certamen s'ha dut a terme de forma ininterrompuda malgrat la pandèmia. Torna al seu format original.

Aquest dimarts s’ha presentat al mateix Palau Firal, on ja s’estan muntant tot els espais d’una edició que girarà entorn l’espai i l’univers. S’intueix el que serà una mena de piscina de boles, espais per fer-hi tallers i també es prepara tot el muntatge de l’exterior, on hi haurà les activitats més dinàmiques com un parc d’aventures, una llarga tirolina, karts elèctrics i de pedals, entre altres opcions, ha explicat Pau Thomen, de l’organització.

A l’interior, laberints, els esmentats tallers, un escape room o activitats per als més xics, a més a més de les relacionades amb l’espai i l’univers. Hi haurà espais per als més petits i també per als ja més grans. Més de 80 persones, entre voluntaris i monitors, faran possible el certamen.

Segons ha explicat a la presentació del Campi la regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Rosa Maria Ortega, del que es tracta és d’oferir "un Nadal més amè, agradable i, sobretot, d’aprendre. És una activitat consolidada que la ciutadania ja espera".

Serà la 37a edició d’un Campi organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Campi qui Jugui, formada per persones vinculades al món associatiu. El cartell d’enguany és obra de l’artista Valentí Gubianes.

El tresorer de l’associació, Lluís Thomen, ha assegurat que serà una edició especial «perquè torna a casa», al Palau Firal. Això permetrà «tornar a l’essència original i recuperar sensacions, experiències i vivències d’altres anys».

L’edició d’enguany també donarà protagonisme als espectacles d’animació en viu. El dia de la inauguració, el 27 de desembre, hi actuarà Maria Navarrete i la seva companyia Aicarai. Per Cap d’Any hi haurà Pep Callau i els Pepsicolen, i a la cloenda s’hi muntarà una discoteca.

Entremig, hi actuarà Clara Gavaldà, de la companyia Sgratta; Manel Justícia i també hi participaran el Casal Cultural de Dansaires Manresans i els Tirallongues.

El Campi qui Jugui se celebrarà del 27 de desembre el 4 de gener, i esterà obert de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre tret del Cap d’Any, que tancarà a les 8.

Les entrades costaran 6 euros per a nens i nenes de 3 a 16 anys, i 2 euros els acompanyants. Els menors de 3 anys podran entrar de franc.

Les entrades Enguany la reserva d’entrades és pot fer online o bé físicament a taquilla. Si compreu l’entrada online la podreu bescanviar per la polsera a les guixetes d’entrada al recinte del Palau Firal de Manresa. Reserva d’entrades d’un sol dia com abonaments del Campi Qui Jugui. Preu entrada: 2 euros: infants de 1-3 anys

6 euros: infants de 4 a 16 anys

2 euros: persones de més de 16 anys

Entrada gratuïta a infants fins a 1 any Descomptes: Infant de família monoparental (descompte de 2€, pagarà 4€), infantil de família nombrosa (descompte de 2€, pagarà 4€), carnet Imagina’t (descompte de 0,50€) Abonaments: 15 euros abonament 3 dies infant

3 euros abonament 3 dies adult

20 euros abonament 5 dies infant

5 euros abonament 5 dies adult



El Campi qui Jugui es va posar en marxa el 1985. Va ser una iniciativa de Jove Cambra. S’ha celebrat ininterrompudament des d’aleshores. El 2013 es va traslladar al complex del Vell Congost i els dos darrers anys, els de la pandèmia, s’ha dut a terme a l’Anònima per poder controlar l’aforament.

Abans de la pandèmia, a l’edició del 2019, prop de 10.000 persones van visitar el Campi. El Palau Firal n’havia arribat a rebre 15.000, tot i que llavors obria més dies que no pas ara.