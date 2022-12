L’any 1992, a iniciativa del departament d’Enginyeria Mineria i Recursos Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), va néixer el Programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient. «Va ser el primer a tota Espanya que naixia en una escola tècnica que no tenia estudis superiors», recorda el seu coordinador, Toni Dorado. La incorporació del doctorat va representar un impuls important per tal que l’escola aconseguís l’enginyeria superior.

Fa trenta anys, l’enginyeria tècnica durava tres anys i la superior, quatre; el que ara són els estudis de grau i de màster, respectivament. Per tant, comenta Dorado, que es donés un doctorat a un centre que no tenia estudis superiors per arribar-hi era «curiós». El de la UPC Manresa és encara l’únic programa de doctorat impartit al Bages.

Dorado és enginyer Químic, Doctor en Recursos Naturals i Medi Ambient i responsable del projecte creat i desenvolupat a la UPC Manresa, on treballa, per recuperar amb microorganismes els metalls dels residus elèctrics i electrònics. Des d’aquest any també exerceix de professor a la Universitat de Sevilla.

Per commemorar el 30 anys del programa de doctorat, dins del quals s’han defensat 69 tesis de les quals n’han sortit 69 doctors i doctores, i hi ha 35 tesis més en curs, la UPC ha organitzat sota el títol 30 anys formant en recerca a la Catalunya Central (1992-2022) una jornada de presentació de tesis doctorals que es durà a terme avui al matí a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM); una exposició de pòsters acadèmics al mateix lloc que es pot visitar fins al 19 de gener i que inclou un resum gràfic de la temàtica de 30 de les tesis doctorals actualment en curs, i un recull de les característiques del programa, les línies d’investigació que el formen i un resum acadèmic del centenar de tesis que inclou.

Dorado posa l’accent en el fet que la transversalitat del programa de doctorat permet arribar-hi des de diferents especialitats, tenint en compte que aconseguir millores en la sostenibilitat tant es pot fer des del grau en Enginyeria d’Automoció com des del de Recursos Minerals i el seu Reciclatge. Un bon exemple d’això és que la gairebé setantena de tesis doctorals llegides fins ara s’han centrat en matèries tan diverses i multidisciplinàries com l’enginyeria química ambiental, l’enginyeria minera, la contaminació atmosfèrica i la geologia.

La importància del finançament

Fer un doctorat, però, no és una tasca gens fàcil. «Tenim moltes sol·licituds d’estudiants que volen fer-lo en aquesta àrea, però ens cal aconseguir finançament perquè s’hi puguin dedicar. Una de les vies és el programa de doctorat industrial», que permet fer la tesi doctoral un temps a l’empresa i un altre temps a la universitat, de manera que reparteixen despeses, tenint en compte que cada tesi té una durada de quatre anys abans no es diposita i es defensa davant d’un tribunal extern. De les 35 tesis en curs, quatre són industrials.

Fer un lubricant per a cotxes pensant en els vehicles elèctrics. Desenvolupar una tecnologia per tractar les altes emissions d’amoníac que generen els purins, que tenen un gran impacte ambiental. Recuperar metalls crítics en bateries de cotxes. Són tres exemples de tesis que s’estan fent o que ja s’han fet a la UPC Manresa. A la primera, encara en curs, hi ha implicada la Industrial Química Lasem, l’Eurecat i el Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC Manresa. A la segona, ja finalitzada, Ecotec-Ecologia Tècnica, que ja comercialitza la nova tecnologia, i la UPC.