S'ha organitzat com un gran esdeveniment, amb la presència de regidors del govern i de l'oposició, membres del Consell de Mobilitat, treballadors i càrrecs de l'empresa Sagalés i de Manresa Bus, tècnics de l'Ajuntament... Aquest migdia s'ha fet la presentació de la posada en marxa dels vuit busos 100% elèctrics que s'han afegit a la flota del bus urbà de Manresa. Atès que fins als 15 que funcionen, els altres ja són híbrids, vol dir, tal com ha assenyalat l'alcalde Marc Aloy, que la capital del Bages és pionera a l'hora de tenir una flota 100% zero emissions. Proporcionalment, a nivell de Catalunya, és la primera i, a nivell de l'Estat, tal com ha remarcat Francisco Ledesma, director d'explotació de Manresa Bus, també és la primera amb la meitat de la flota 100% elèctrica pel que fa a ciutats de les seves dimensions.

La presentació ha inclòs un viatge des de l'avinguda Universitària, davant de la FUB, on s'han aparcat els vuit vehicles, fins al carrer d'Àngel Guimerà. Els viatgers han pogut comprovar la comoditat dels nous autobusos que, a més a més, són totalment silenciosos. N'hi ha sis de grans i dos de més petits. De moment, avui han començat a circular dos a les línies 1 i 2, amb la previsió que el 15 de gener ja s'hagin incorporat tots a les diferents línies. La càrrega es fa a les cotxeres de l'avinguda dels Dolors on, segons ha explicat Ramon Sagalés, conseller delegat de l'empresa Sagalés, que opera el servei de bus urbà de Manresa, s'instal·laran plaques solars a la coberta per poder aprofitar una part de l'energia necessària per carregar els vehicles. La compra dels 8 busos ha suposat una inversió de 5.111.040 euros; l’adaptació de les instal·lacions per poder realitzar la recàrrega elèctrica de la flota, amb una estació transformadora i 8 punts de càrrega, 628.832,22 euros, i la millora de l’eficiència i la digitalització del servei, que inclou noves pantalles d’informació a les parades, càmeres de videovigilància per als vehicles i noves marquesines, 401.079,64 euros. 2.366.050,15 euros es pagaran amb els fons Next Generation i els 3.774.901,71 restants fins arribar als 6.140.951,86 que suposen el conjunt de les inversions esmentades, els posarà l'empresa concessionària Sagalés i els recuperarà amb l'explotació del servei. Preveu amortitzar-los en deu anys.