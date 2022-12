Després d'anunciar la finalització de l'última fase del projecte de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou de Manresa, una joia medieval d’estructura gòtica construïda entre el 1318 i el 1323, s'ha constatat que a la base d'un dels pilars li falta una part de la darrera filera de carreus i tota la cobertura de lloses.

Aquesta imatge mostra la base d'un dels pilars ben acabada.

Es pot observar la base (la part més dimensionada) , la cobertura o coronament de la base (la part que té un pla inclinat) i a la part superior, que es el pilar on hi descansen els arcs.

Quin és el problema si no està ben acabada? Dons que la cobertura de lloses serveix perquè l’aigua de la pluja no malmeti el morter i no perjudiqui l’estructura. En aquest cas, l’estructura de la base està exposada a les inclemències del temps i si es deixa així es dissoldrà el morter, estovant els carreus.