La radiografia de la situació realitzada per l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Manresa posa de manifest les necessitats específiques de les dones de més de 65 anys a Manresa.

Necessitats específiques perquè la seva situació presenta similituds entre el col·lectiu, però important trets diferencials en relació als homes i a dones més joves.

Per començar tenen un índex d’envelliment superior al masculí, fet que suposa una major proporció de dones que d’homes majors de 65 anys, una diferència que es fa més evident a partir dels 75 anys.

Aquest resultat «planteja necessitats específiques a tenir en compte a l’hora d’encarar la cura, la dependència, l’urbanisme de la ciutat, l’arquitectura de les cases, els serveis de suport i l’assistència, entre d’altres». Per tant, es posa damunt la taula la necessitat de treballar totes les polítiques de persones grans a partir d’una perspectiva que inclogui les dones grans.

Pensions inferiors

L’estudi recorda que les dones continuen tenint pensions inferiors si es comparen amb les dels homes, i aquesta situació s’agreuja en el cas de les llars de dones unipersonals. Vivint més anys i amb pensions inferiors a les dels homes, l’habitatge comunitari pot aportar solucions.

Segons l’estudi, quan coneixen altres formes de cohabitatges més comunitaris, que els permeten trencar amb la soledat i reduir les despeses del manteniment de l’habitatge, aquestes semblen mostrar «molt bona predisposició per un model compartit de llar amb dones de la seva confiança i serveis comunitaris (entre 60-65 anys), així com també per llars tutelades amb serveis comunitaris a partir dels 75 anys».

La diversitat creixerà

L’origen i l’etnicitat, segons l’estudi, són eixos que mica en mica plantejaran nous reptes en forma de necessitats en les polítiques sobre la vellesa. «Hi ha un gruix important de dones treballadores estrangeres i amb etnicitats diverses, amb edats compromeses entre els 45-55 anys, que acabaran envellint».

En aquest sentit, «hem de ser conscients que aquesta és una realitat emergent dins el col·lectiu de dones grans, i que presentarà necessitats, demandes i expectatives pròpies relacionades amb la cura i els serveis de suport i acompanyament», diu. Així doncs, «els serveis i la manera d’entendre les cures s’han de diversificar també des del punt de vista de les professionals d’aquest àmbit».

Planteja l’exigència en els propers anys de «perspectives de la cura que assumeixin la diversitat que configura la realitat de les persones grans en general, i específicament de les dones per la seva longevitat». Fent un paral·lelisme amb les persones grans LGBTIQ+, tant important és saber acompanyar d’una forma respectuosa la vellesa d’una persona amb una sexualitat gai, lesbiana o pansexual, com fer-ho respectant les pràctiques culturals i religioses d’una persona gran que procedeix d’un altre context i que decideix envellir a Manresa.