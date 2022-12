El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de Manresa ha atès més de set mil dones des de la seva creació el 1996. És un servei gratuït que ofereix informació, atenció i assessorament en temes que siguin d’interès per a les dones de Manresa. És un servei confidencial i l’accés és presencial, telefònic, via correu electrònic o mitjançant la derivació d’altres professionals.

Ha tingut seus al carrer de Jaume I, al de la Mel i, actualment, al carrer de la Canal. L’any passat, quan va celebrar el 25è aniversari, va fer públic que fins aquell moment havia fet més de 18.000 entrevistes a les dones que s’hi havien adreçat, algunes de les quals per buscar assessorament en temes de violència masclista.

Economia feminista

Ha estat i continua sent un recurs de referència en l’abordatge de les violències masclistes i, per tant, dels drets de les dones.

Ha estat un servei innovador amb moltes accions de sensibilització i prevenció, perquè aquests són dos dels principals eixos de treball del servei.

El full de ruta del SIAD el marca el Pla d’Igualtat.

L’economia feminista, la transversalitat de gènere i la participació, són els focus principals on centrarà la seva atenció el tercer Pla d’Igualtat de Gènere. Així per exemple es plantejaran actuacions per visibilitzar el treball reproductiu i posar al centre la vida i l’ètica de les cures.