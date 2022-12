L’Ajuntament de Manresa se separa del consorci públic d'aigües per sentència judicial

El ple municipal ha aprovat l'acord de separació de l’Ajuntament de Manresa del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que va ajudar a néixer el 2005. Ho fa per donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificada pel Suprem en el marc de l'enfrontament judicial amb Agbar-Sorea.

El Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (Congiac) és un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle de l'aigua a través de les seves empreses municipals, serveis municipals i dels instruments públics del consorci (Giacsa).

Ofereix els seus serveis relacionats amb l’aigua a més de 25 municipis en tot Catalunya, on treballa juntament amb els seus ajuntament per oferir les seves tasques en tot el cicle vital de l’aigua que pot arribar a llars i negocis.

L'any passat, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que considera frau de llei el sistema usat per Congiac – Giacsa per a la gestió de l’aigua. Els tribunals van considerar que no es respectava la lliure competència i feia un ús il·legal de l’adjudicació directa.

Congiac, per la seva part, va lamentar públicament la judicialització de les concessions de gestió de l’aigua per part d’Agbar i Sorea.

El que diu la sentència

Ara, l'Ajuntament de Manresa argumenta la separació a fi d’evitar el que diu la sentència: “La fórmula associativa fa fallida des del moment que Congiac no satisfà cap necessitat de gestió del servei als Ajuntaments de més dimensió, que tenen les seves pròpies empreses municipals d'aigües”.

L’Ajuntament de Manresa està disposat a separar-se del consorci atès que, efectivament, no presta el servei mitjançant el Congiac, sinó que ho fa a través de la seva empresa municipal Aigües de Manresa SA.

El consorci tenia la seu a Barcelona i estava domiciliat a Reus fins que la Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LARSAL) va marcar la necessitat que ens com aquests fossin formalment adscrits a un ajuntament. Manresa va aprofitar el nou escenari per oferir una ubicació adient i el paraigua institucional necessari, i es va canviar la seu.

L’Ajuntament té integrat dintre de la seva estructura des del 2016 aquest ens d’empreses públiques d’aigües.