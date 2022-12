El Pessebre Vivent del Pont Llarg torna a la normalitat per Sant Esteve després de dos anys marcat per la pandèmia

El 2020 el Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa, i la resta dels que formen part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, es va haver de gaudir virtualment, a causa de la pandèmia, en els vídeos que van crear per a l'ocasió els diferents pessebres al canal de TV de la federació. L'any passat, en el cas del de Manresa, cinc dies abans de celebrar-se, amb tot a punt, es va haver de suspendre també a causa de la pandèmia. Tal com ha explicat aquesta tarda Àngels Serentill, coordinadora de la representació i presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, la situació a Manresa "era un desastre" i entre alguns dels participants hi va haver casos de covid. Amb molta pena i amb tota la feina feta, van decidir que era millor suspendre'l. Enguany, per fi, el dia de Sant Esteve, dilluns vinent, dia 26 de desembre, es podrà tornar a representar el Pessebre Vivent del Pont Llarg.

L'edició d'enguany serà la 35a en total d'ençà que es va començar a fer als locals de la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança, a la barriada Mion, i la 10a des de que va sortir a l'aire lliure, incloent-hi la del 2021. Serentill destaca que, en una ciutat de més de 75.000 habitants, és l'únic pessebre que sobreviu. El fan possible més de 200 persones, de les quals 150 faran de figurants. El van començar a preparar el setembre passat i, a muntar, la setmana passada per anar més tranquils que altres anys.

Les novetats

Aquesta tarda s'ha fet la presentació, amb la participació de representants d'entitats que hi participen tradicionalment i d'altres que s'hi han incorporat. Serentill ha destacat com a novetats la reorganització del circuit i de les taquilles, que es posaran en ziga-zaga, com en els aeroports, per "evitar cues tan llargues, que arribaven més enllà del McDonald's". Amb el mateix objectiu, s'ha fet molta campanya per tal que la gent compri les entrades anticipades. Demà divendres, d'11 del matí a 12 del migdia i de 5 a 6 de la tarda, es podran comprar a l'avançada als locals de la parròquia. Una altra novetat és l'estrena d'escenes amb nous oficis a l'era de Cal Ti.

El Pessebre Vivent del Pont Llarg es representa al camí de Joncadella, a la zona de pagès del Poal, amb inici i final a l'aqüeducte del Pont Llarg, al camí de Joncadella, al final de l'avinguda Universitària. Comença a les 6 de la tarda i s'acaba a 2/4 de 9 del vespre. El darrer any de normalitat hi van passar més de 2.400 persones. L'organitza la Comissió del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg de la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança, que hi convida a entitats sense ànim de lucre i a col·laboradors.

Serentill explica que la pregunta que els fa tothom és per què només el fan un dia, i que la resposta té a veure, bàsicament, amb la infraestructura. "Envaïm la via pública i hauríem de contractar guardes de seguretat per custodiar el material d'un dia per l'altre".

La implicació de les entitats

Un punt i a part mereix la implicació en el muntatge de diferents entitats culturals de Manresa i, enguany, d'una de Sant Fruitós de Bages. En la presentació, avui, hi han participat alguns membres i responsables d'aquestes entitats. És el cas d'Ivet i Judith Peirón, del Casal Cultural Dansaires Manresa. Una dotzena de dansaires de l'entitat oferiran balls hebreus i jueus. Lluís Feixó, del Grup Sardanista Dintre el Bosc, ha comentat que, primer, hi va participar a títol personal fent control dels assistents i que també hi ha fet de figurant. Aquesta entitat hi aportarà enguany una dotzena de persones que es repartiran entre les que controlaran l'entrada i les que faran de figurants. Jaume Puig, del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou i Nobles de l'Aixada, que hi és des del primer any, ha posat de relleu la necessària col·laboració entre les entitats. Algun any, amb el calendari més propici que aquest, fins i tot han traslladat la data dels Pastorets del Poble Nou per ser al Pessebre Vivent del Pont Llarg. En aquesta ocasió hi seran cinc persones perquè, com s'escau per Sant Esteve, no han pogut canviar la representació.

També hi seran Josep Maria Fiérrez, Puri Magnet i Àngels Rovira, del grup de teatre amateur de Sant Fruitós H...Tors, que hi aportaran sis figurants. Fiérrez ja fa uns anys que hi participa a títol personal i enguany ho farà de la mà de la jove entitat.

Dos Jesús de mesos i un figurant de 88 anys

L'espai on s'ambienta i la implicació dels participants són dos dels ingredients principals de l'èxit del Pessebre Vivent del Pont Llarg. Enguany hi han arribat de cop 46 nous figurants, si bé també n'han marxat. Hi ha figurants amb edats compreses entre els 88 i els 5 anys, deixant de banda els dos infants Jesús que hi haurà, on s'alternaran dos bebès de dos i quatre mesos, mentre que en anteriors edicions havien de recórrer a un nino.

Com en altres edicions, es continuarà amb el concurs de recerca del caganer per als menuts i el de fotografia i Instagram per a totes les edats. No hi faltarà el Patge Reial, representant dels Reis d'Orient, que, com cada any, recollirà les cartes dels menuts que li vulguin portar, que també podran fer cagar un Tió.

Entrades anticipades

A banda de demà als locals de la parròquia, els organitzadors recomanen comprar les entrades anticipades a la web de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, atès que, d'aquesta manera, podran accedir al pessebre directament, sense fer cues. Cal portar l'entrada impresa perquè són nominals. Per accedir-hi, es demana una col·laboració de 5 euros a partir dels 10 anys i de 3 a partir dels 6. Per a més informació es pot consultar la pàgina del pessebre a Facebook, a Instagram i a Twitter.