Més de setanta ballarins i ballarines participaran en la representació solidària d’El llac dels cignes que acollirà la Sala gran del Teatre Kursaal el diumenge 26 de febrer de 2023 a les 6 de la tarda. Es tracta d’una iniciativa de Ballet Clàssic Manresa (BCM) amb la col·laboració de Manresana d’Equipaments Escènics i la Fundació Althaia. Els beneficis de la funció es destinaran íntegrament al projecte de millora de l’atenció a infants i joves d’aquesta última institució.

El llac dels cignes és un dels ballets més emblemàtics i màgics del repertori clàssic, amb música del compositor rus Piotr Ilitx Txaikovski, que interpretarà l’alumnat de BCM. Raquel Pérez Pladellorens i Pablo Testa Grosbaum en signen la direcció artística i la proposta coreogràfica.

La tercera col·laboració amb Althaia

Els ballarins són tots alumnes de l’escola, des dels d'iniciació de 4 a 6 anys fins als del grup de perfeccionament que es preparen per fer el salt a l'activitat professional. Prendre part en un muntatge de ballet permet que els ballarins i ballarines incorporin capacitats complementàries a la tècnica i el condicionament físic que es treballa a la sala d’assaig com ara l’expressivitat, la presència escènica o el control emocional en exposar-se davant de públic real. També cal tenir en compte que la pràctica del ballet clàssic contribueix favorablement tant en l’estat físic com en l’equilibri emocional dels infants i joves.

Les entrades ja estan a la venda. Es poden adquirir a través de la pàgina web del Kursaal o a les taquilles del teatre a un preu de 15 euros (12 euros per als menors de 30 anys i també per als majors de 65 anys).

Aquesta és la tercera vegada que BCM col·labora amb els projectes de mecenatge d’Althaia de forma totalment desinteressada. L’any 2018 ho va fer amb la representació solidària del musical Dolly, una dona exasperant, juntament amb Manresa Teatre Musical (MTM) per recaptar fons per al nou Hospital de Dia d’Oncologia. El 2020, els beneficis de la funció solidària del ballet Giselle es van destinar al projecte de millora de l’atenció a infants i joves.

L’obra explica la història d’Odette, una bella jove que es veu obligada a viure sota la forma d’un cigne a causa de l’encanteri del malvat Von Rothbart. El príncep Sigfrid podria ser qui l’ajudés a desfer el malefici, però el Bruixot i la seva filla Odile, el cigne negre, faran el possible per evitar-ho.

El llac dels cignes és el cinquè espectacle de dansa clàssica que duu BCM damunt dels escenaris. Anteriorment, havia presentat Giselle, Coppelia, La Ventafocs, El Trencanous i, en preparació, La Bayadère.

El projecte de millora de l’atenció infantojuvenil

La Fundació Althaia té en marxa una campanya de participació i mecenatge per millorar les àrees d’atenció a infants i joves. L’objectiu és renovar aquests espais incorporant-hi un plus d’humanització per aconseguir que el pas dels infants per l’hospital sigui una experiència de coneixement i creixement.

El projecte inclou diferents actuacions que s’aniran executant per fases en funció de com avanci la campanya de participació i mecenatge. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria, l'escola i l'hospital de dia. També la reestructuració de la Unitat de Neonatologia, la humanització de les consultes externes i urgències de Pediatria, així com posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica.