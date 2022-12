Les infeccions respiratòries tensen les urgències de primària al CAP Bages de Manresa

De les entre 230 i 250 visites que cada cap de setmana atén el Centre d’Urgència d’Atenció Primària (CUAP) de Manresa, s’ha passat aquest mes de desembre a les més de 330. Als casos urgents tradicionals s’hi han afegit les infeccions respiratòries com refredats, l’anomenat virus respiratori sincitial (VRS), la grip i també la covid. Són els principals motius de consulta i el que ha tensionat el servei. Igual que tota l’atenció primària en general, segons la responsable del Servei d’Atenció Primària al Bages, Berguedà i Moianès, Elisabet Descals.

Les urgències de primària a Manresa són al CAP Bages. Des del febrer del 2020 obren les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Abans només ho feien les nits, els caps de setmana i festius. Un cap de setmana normal pot atendre entre 230 i 250 visites. Aquests dies poden supera les 330. És una activitat molt alta pel CUAP, assegura Descals, que ha obligat a reforçar el servei. «Estem dotats per assumir activitat tot l’any, però en aquesta època notem la pressió», assegura. El dia de major activitat, fins ara, va ser el passat 10 de deesembre, amb 350 visites que inclouen els usuaris que van anar al CUAP i les visites que es van fer a domicili.

Més dades. El passat mes de novembre, quan encara no havien aparegut amb força les infeccions respiratòries, es van atendre 5.500 visites al centre d’urgències. A 21 de desembre ja s’havia arribat gairebé a les 5.000. «Són visites que no van a l’hospital», que aquests dies també té les urgències més que saturades, afirma Descals.

La inèrcia d'anar a l'hospital

Explica que a Manresa hi ha històricament la inèrcia d’acudir a urgències a l’hospital. El CUAP va passar a atendre usuaris les 24 hores del dia tots els dies de l’any el febrer del 2020, just abans de l’aparició de la covid. «Amb la pandèmia va agafar relleu» perquè a l’hospital pràcticament tot era covid. «Des de llavors la tasca que s’ha fet és molt bona. S’ha de posar en valor i reconèixer els professional. Jo crec que la ciutadania ho sap, i una bona mostra d’això és que l’activitat ha augmentat de manera important i no ha parat de créixer».

L’atenció al CUAP és com a qualsevol servei d’urgència. Situat a la planta baixa del CAP Bages, cal passar, primer, per administració i després triatge, on una infermera fa una primera valoració del pacient per valorar si la patologia és lleu o més complexe. «Si és lleu s’haurà d’esperar. El triatge aporta seguretat al pacient i qualitat assistencial perquè allò urgent s’atén més ràpid. Al final el nostre objectiu és poder donar una atenció de qualitat i amb seguretat tant pel pacient com pel professional».

Segons Descals, el sistema sanitari en general està «tensionat». Els Centres d’Atenció Primària «no paren de 8 del matí a 8 del vespre» fins el punt que «no ens podem dedicar tant a controlar la patologia estable i crònica», un dels objectius de Primària després de la pandèmia, «per poder atendre la demanda d’aguts que ens arriba». D’aquí que sense els controls de malalts crònics, sobretot gent gran, hi hagi més descompensacions.

A més a més dels equips de dia, els del CAP, també hi ha els Punts d’Atenció Continuada (PAC), que generalment obre les nits, festius i caps de setmana. N’hi ha a poblacions com Moià, Artés, Sallent, Cardona, Súria, Sant Vicenç i Monistrol, o Berga, recorda Descals.