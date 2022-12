Negativa del govern a la rebaixa de tributs que volen agents econòmics de Manresa

La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures del Bages, encapçalada per la Cambra de Comerç i integrada per diferents entitats i organitzacions empresarials del territori, ha rebut un no per resposta a les al·legacions presentades a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Manresa per l’any 2023.

La petició de rebaixa fiscal estava signada també per altres entitats que no formen part de la Taula com el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i les associacions d’empresaris dels polígons d’Els Trullols, Els Dolors, Bufalvent i Pont Nou.

La resposta de l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa la va donar el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, assegurant que els impostos i taxes haurien hagut de créixer un 7,3%, com l'IPC, i no un 2,5%, si no s'hagués realitzat ja un exercici de sensibilitat per part de l'Ajuntament.

Els agents econòmics sol·licitaven la congelació dels tributs.

El govern, però, va explicar que la pràctica totalitat de taxes establertes no cobreixen el cost del servei i l’increment del 2,5%, en la majoria de les taxes, no implica en absolut que el seu import superi en el seu conjunt el cost real o previsible del servei. En el millor dels casos pot suposar que disminueixi lleugerament el dèficit que generen els serveis que financen. En la majoria dels casos, aquest és l’increment mínim de cost que es preveu per a l’any 2023, derivat de l’increment de retribucions del personal de l’ajuntament (previst al projecte de Llei de pressupostos per a l’any 2023 entre el 2,5% i el 3,5%), i de l’increment de la resta de conceptes, ja que l’IPC interanual del mes d’octubre ha estat del 7,3%.

Dèficit de 2,6 milions

Respecte a la sol·licitud de no increment de la taxa per recollida d’escombraries, Junyent va informar que està previst que al segon semestre de 2023 s’hagi iniciat el nou model de prestació del servei de recollida de residus municipals del municipi de Manresa que inclou la recollida de les 5 fraccions, tant en l’àmbit comercial com en el domiciliari, amb un sistema de recollida diferent a l’actual.

Aquest nou model de recollida de residus suposa un increment de costos en el servei de recollida d’escombraries que, tot i l’increment del 5% de la tarifa, suposarà per l’Ajuntament l’assumpció

d’un dèficit de 2.600.000 euros.

El regidor d'Hisenda també va argumentar que les despeses ordinàries de l’Ajuntament per a l’exercici 2023 s’incrementen respecte del pressupost inicial de l’exercici 2022 en el 7,98%, finançant-se amb un augment de les transferències corrents rebudes però també amb els ingressos provinents d’impostos, taxes i preus públics.

També que en alguns casos, com en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica o l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, no s’ha produït cap increment del tipus impositiu.

Per al govern municipal, els increments proposats en la modificació d’ordenances fiscals són imprescindibles per fer front al conjunt de despeses de l’Ajuntament i a la millora dels serveis prestats.

Pel que fa a la petició de mantenir la bonificació a les terrasses instaurada durant la covid, el govern municipal respon que han desaparegut les causes que van motivar l’establiment d’aquesta reducció.