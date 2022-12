Puja la grip i comencen a baixar els casos de bronquiolitis a l’Hospital de Sant Joan de Déu

El servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha detectat un increment de pacients afectats per grip mentre que el virus del VRS, el que causa la bronquiolitis, va de baixa.

Els darrers dies s’han tornat a donar pics de més de 8 hores d’espera per ser atès. Aquest divendres al migdia, en canvi, era de poc més de dues hores a medicina general i entre 10 i 20 minuts a Pediatria, segons informaven els panells que hi ha a les mateixes sales d’urgències. A Traumatologia era d’entre 5 i 15 minuts, i a Ginecologia, poc més d’una hora. De totes formes a mesura que va anar avançant el dia les esperes es van fer més llargues.

A mitjans de novembre eren els virus respiratoris, sobretot a Pediatria, el que generava més feina. També les descompensacions de persones d’edat avançada amb malalties cròniques (veure Regió7 del 18 de novembre). Ara s’ha notat un increment dels casos de grip, mentre el virus VRS que pot causar la bronquiolitis en menors, ha anat baixant.

La demanda assistencial al Servei d’urgències de Sant Joan de Déu ha anat en augment des de llavors. D’una mitjana diària al novembre de 290 visites s’ha passat a les 305 actuals. Respecte fa un any, a la mateixa època, el nombre de visites s’ha incrementat un 15 %.

Segons Althaia, en paral·lel a l’augment de la demanda assistencial hi ha un increment de la complexitat de casos que es tracten, i es manté alt el nombre de visites de pacients complexos. Això són persones d’edat avançada amb diferents malalties cròniques que es descompensen.

És a l’hora del triatge, que es fa en despatxos al costat de l’àrea de la mateixa àrea de recepció d’urgències, que es determina el grau de prioritat de cada cas.

Hi ha cinc nivells. Els primers entren automàticament. Són casos greus. La resta, de menys gravetat o baixa complexitat, són els qui acostumen a haver-se d’esperar. A aquests se’ls hi ofereix la possibilitat d’adreçar-se a les àrees bàsiques de Primària o bé al CUAP del CAP Bages.

Althaia ha assegurat que Salut manté oberta la campanya de vacunació de la grip i de la covid. La fundació sanitària i assistencial recorda que fan que baixi la possibilitat de desenvolupar símptomes de la malalties i, en el cas que apareguin, són menys greus i majoritàriament s’eviten ingressos a l’hospital.

Els virus respiratoris han tornat amb virulència després de pràcticament dos anys sense a causa de la covid. Sobretot a Pediatria, on la bronquiolitis, ha generat saturacions a hospitals. En el cas de Sant Joan de Déu es van haver d’ajornar cirurgies d’adults per poder tenir més llits per nens ingressats.