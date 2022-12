A les portes de la celebració de la primera tongada festiva de Nadal és inevitable veure al carrer gent carregada de bosses i les botigues plenes a vessar de qui compra els darrers preparatius per a la festivitat. Enguany, Nadal cau en cap de setmana i això genera dubtes a l'hora de saber quins comerços obriran i, en cas afirmatiu, fins a quina hora.

Per norma general i llevat que les mateixes empreses decideixin no obrir, tant el dia 24 de desembre com el 31 són dies feiners i els locals comercials estan oberts. És ús estès, no obstant, tenir un horari especial de tancament i avançar-lo per facilitar que els treballadors puguin celebrar els sopars familiars. Per tant, aquest dissabte dia 24, les botigues de Manresa aixecaran la persiana per acollir les darreres compres per Nadal. Tanmateix, els horaris de tancament podran variar i dependran de cada establiment comercial.

Mateixa situació viuran els supermercats i les grans superfícies. Cadenes com Carrefour, Mercadona, Lidl i Aldi tenen previst obrir fins a les 19 hores, amb el fi de permetre als treballadors poder celebrar la nit de Nadal amb amics i familiars.

Quines botigues estan obertes el dia de Nadal o Cap d’Any?

Cap, més enllà de les farmàcies de guàrdia i determinades gasolineres. La normativa de la Generalitat estableix clarament que els comerços situats a municipis turístics i les botigues de conveniència, que són les que tenen més flexibilitat horària, «s’han de mantenir tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre». I tindran l’obligació d’avançar l’horari de tancament les vigílies dels dos dies (el 24 de desembre i el 31).

I Sant Esteve (26-D) o per a Reis (6-G)?

Pel que fa al 26 de desembre, tots els comerços i supermercats de la regió central estaran tancats. A Catalunya el 26 de desembre, Sant Esteve, és un dia de celebració, festivitat i (tradicionalment) canelons, a diferència d’altres territoris de l’Estat espanyol. És per això que la Generalitat el té reconegut com a dia no feiner i la normativa comercial prohibeix, amb caràcter general, que els establiments comercials obrin.