El públic respon i fa gran el Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa

Sense fred i, sobretot, sense covid. El Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa s’ha pogut celebrar aquest Sant Esteve sense restriccions després que s’hagués hagut de suspendre les dues darreres edicions. L’última, l’any passat, només cinc dies abans per l’alta incidència del coronavirus.

Aquest dilluns a la tarda la gent ha respòs a la cita que la pandèmia va interrompre, i minuts abans que el pessebre obrís les portes ja hi havia una llarga cua per entrar a les primeres cases del regadiu del Poal, al camí de Joncadella, tocant a l’aqüeducte del Pont Llarg.

Hi havia un circuït de pujada i un de baixada per fer més àgil tot l’espectacle. Entremig, una parada per menjar un tros de coca i beure alguna cosa calenta. La segona gran cua del pessebre.

Oficis antics

Els espectadors han pogut contemplar, ja d’entrada, oficis antics sota els arcs de l’aqüeducte. Peixaters que salaven els seus productes o qui esmolava eines del camp. Els primers balls i l’hostal, amb tines de vi enterrades al terra.

A l’era del cal Ti, una de les cases del Poal, s’hi concentraven diverses escenes com l’anunciació, un casament jueu, el palau d’Herodes ple de viandes, els recaptadors d’impostos o el campament romà.

Aquí començaven alguns dels canvis més destacats del pessebre. A l’esplanada on abans hi havia l’esmentat campament romà ara s’hi mostraven més oficis de l'època: un forn per fer maons, una parada on venien productes de terrissa, i també una sabateria i una adoberia.

D’aquí ja s’entrava al que simula ser un poble de Galilea de fa 2000 anys, amb els seus horts -amb generoses cols i mongeteres-, els seus fusters, més peixaters i terrissaires, o ramaders amb els seus cavalls, xais i oques.

Tot degudament ambientat fins arribar a l’escena del naixement, a un dels patis darrere la casa, on el primer que cridava l’atenció era una immensa vaca interpretant el paper de bou. També hi havia la mula i, com no, els Reis d’Orient i escenes de pastors adorant el nen Jesús.

El Pessebre Vivent del Pont Llarg fa 35 anys que es representa. Primer als baixos de la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança, al barri de la Mion. Fa 9 edicions que se celebra a l’entorn de l’aqüeducte del Pont Llarg. A partir d’aquí és quan ha agafat més renom i s’ha convertit en una de les principals cites d’un sant Esteve a la tarda.

L’organització és de la comissió del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg de la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança. També compta amb la col·laboració d’entitats com el Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou; Nobles de l’Aixada, el Casal Cultural de Dansaires Manresans, el grup Sardanista Dintre el Bosc i la companyia de teatre H...Tors.

En total, més de 300 persones han fet possible la trnafsormació dels camps de pagès del regadiu del Poal en un gran poble de Galilea. El 2019, l’edició d’abans de la pandèmia, va atraure més de 2.700 persones durant la tarda que es representa.