La regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa ha iniciat la instal·lació de cinc nous radars a diferents punts de la ciutat. Concretament, al carrer de La Pau, a la carretera de Santpedor, al carrer del Dos de Maig, a la carretera de Vic i al Passeig del Riu. Se sumen als quatre radars que es van instal·lar l’any passat a la carretera del Pont amb el carrer de Trieta (sentit ascendent); a l'avinguda de les Bases de Manresa amb el carrer dels Cintaires (en direcció a la plaça de la Creu); a l'avinguda dels Dolors amb el carrer d'Estanislau Cases (sentit sortida); i a la carretera del Pont de Vilomara entre els carrers de Domènec i Muntaner i de Sant Joan de Déu (sentit entrada ciutat)

Els radars no tenen funcionalitat sancionadora sinó que pretenen sensibilitzar als conductors de la velocitat a la qual realment circulen de forma que la puguin adaptar a l’establerta per a la via. El radar informa de la velocitat dels vehicles i si aquesta és l’adequada apareix a la pantalla en color verd i seguidament amb una emoticona amb una cara somrient. Per contra, si la velocitat és superior a la permesa, la informació lluminosa de la velocitat és de color vermell seguida amb una cara de tristesa.

Millores al Camí Escolar al carrer de la Pau

Dins els treballs de millora dels Camins escolars i la seguretat en el trànsit, aquesta setmana també s’han fet actuacions al Camí Escolar al carrer de la Pau. Els treballs consisteixen en la retirada de coixins berlinesos de PVC deteriorats i la senyalització i instal·lació de sis coixins berlinesos d’asfalt en diferents punts al llarg del carrer.

Aquests treballs se sumen a les actuacions acabades de realitzar als Camins Escolars de l’Escola Renaixença, i de les escoles Puigberenguer i Sant Ignasi.