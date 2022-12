Una vintena d’infants entre 6 i 9 anys, acompanyats dels seus familiars, van participen en un taller organitzat per TechLab de la UPC Manresa conjuntament amb el Museu de Geologia Valentí Masachs.

El taller "Minerals amb els sentits" va esgotar les places que oferia.

L’objectiu és iniciar els participants en el món dels minerals, ensenyant a identificar-los d’una manera fàcil i divertida. Durant el taller també es va muntar una caixa per guardar els minerals feta amb una talladora làser.

Des de TechLab Manresa es fomenta l’ús i el coneixement de la ciència i la tecnologia per tal que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, s’ha organitzat amb la col·laboració del Museu de Geologia Valentí Masachs, aquest taller gratuït dirigit a infants de primària el qual compta amb el suport de ProManresa, l’Agència de Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa.