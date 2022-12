L'Arbre dels Desitjos instal·lat a la Plana de l'Om de Manresa, una olivera que, un cop acabat el període nadalenc, es plantarà al camí dels Corrals, on tothom pot penjar els seus desitjos per al 2023, ha estat víctima d'una bretolada, de manera que no ha pogut arribat intacta al Nadal. Com ha denunciat un ciutadà del sector Barri Antic, algú s'ha dedicat a arrencar les targetes que hi havien penjat amb desitjos i les ha deixat tirades pel terra.

L'objectiu de la instal·lació, promoguda des de les regidories del Centre Històric i de Comerç, és fomentar el comerç local per la campanya de Nadal oferint als compradors una targeta amb un cordill perquè escriguin els seus desitjos de cara a l’any vinent i penjar-los a l’arbre. Es poden compartir els desitjos de nou any durant tot el mes de desembre i fins al 6 de gener del 2023. Un cop acabada la temporada de Nadal, es replantarà al camí dels Corrals (sota la Seu) per contribuir en l’embelliment de la zona.