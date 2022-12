A l'exterior del Palau Firal de Manresa hi ha un pas de vianants una mica estrany pel que al funcionament. Se suposa que serveix per arribar a l'entrada al recinte, però, en un extrem, s'acaba abruptament amb una estructura que, d'entrada, sembla que serveix per deixar-hi lligades les bicicletes dels que utilitzin aquest sistema de transport. A l'hora de la veritat, però, hi ha qui l'utilitza per aparca-hi la Vespa. Sigui com sigui, tant si hi ha bicis estacades als ferros com motos, és un pas zebra ben estrany perquè no dona continuïtat al recorregut dels vianants. El cervell a qui li van encarregar devia fer vacances quan el va idear...

La persona que envia la fotografia proposa com a títol: "Pas de vianants amb salt de la Vespa".