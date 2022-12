La primera joguina que es va esgotar a l’Abacus va el Tamagochi, una mascota virtual que s’ha de cuidar i alimentar per tal que creixi. La demanda tan elevada d’aquesta joguina en concret va sobtar molt, tant als pares com als treballadors de la botiga. El responsable d’atenció al client de la cooperativa, Cesc Perpiñá, explicava que hi ha aplicacions per mòbil o tablet que si fa o no són el mateix que el Tamagochi, però pensa que ara els infants i joves «busquen jocs que tinguin un aire retro». La cerca dels passatemps més “analògics” ha fet repuntar de forma molt significativa els jocs de taula. Perpiñá afirma que no es tracta només d’un tema de nens, «molts adults venen a buscar aquests jocs per ells mateixos».