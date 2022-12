El programa Totjoc del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) promou el joc i la joguina en català . El nombre de jocs en català al mercat va augmentant cada any. Enguany, ja n’hi ha més de 1.100 que inclouen el català en l’embalatge, en les instruccions o en el funcionament del joc.

Des del 2012, el CPNL impulsa el programa Totjoc amb tres objectius diferents: donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català entre la ciutadania i fomentar-ne l’ús a través del joc; col·laborar amb les empreses del sector perquè gradualment incorporin la llengua catalana en els seus productes, i motivar els comerciants perquè facin visible l’oferta de jocs i joguines que tenen en català.

Un dels principals elements del programa és el catàleg Totjoc, que recull més de 1.100 jocs i joguines en català. Aquesta eina, que es pot consultar a través del web www.cpnl.cat/jocs, permet, d’una banda, fer cerques concretes per tipus de joc i, de l’altra, saber l’edat recomanada, el gènere del joc, la durada de la partida, el nombre de jugadors, etc. A més, el web conté les botigues de tot Catalunya adherides al programa, que són botigues que disposen de jocs i joguines en català. D’aquesta manera, els usuaris poden saber si el joc que els interessa és a la botiga que tenen més a prop de casa. També es pot fer la consulta a la inversa i saber quantes i quines joguines en català té cada botiga adherida al programa.

Entre les més de 450 botigues de tot Catalunya, n’hi ha una vintena a les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya i l’Anoia.

Jocs virtuals

Per als jugadors virtuals, la Direcció General de Política Lingüística actualitza periòdicament la VDJOC (la base de dades de videojocs en català), l’espai web que mostra l’oferta de videojocs comercials disponibles en català per promoure’n el consum. Els videojocs estan classificats en 12 categories. Alguns videojocs pertanyen a més d’una categoria. En aquest espai web trobareu una fitxa de cada videojoc amb l’estudi que el comercialitza, les plataformes que el distribueixen, la data d’estrena, la qualificació PEGI, a més a més de la pàgina web i del tràiler, si n’hi ha.

Xifres i lletres

Òscar Garcia Pertusa, membre i tresorer de l’associació Companyia de Jocs Anònima, una entitat dedicada a la promoció del joc tradicional i el joc de taula, ens recomana dues novetats de jocs de taula de dues editorials de km 0, del nostre país, i que han editat els dos jocs en català.

D’una banda, ens suggereix Crack It. Aquest joc d’Enpeudejoc, una editorial petita però molt activa, va destinat a infants a partir de vuit anys. Consisteix a endevinar una combinació de tres xifres amb cartes intentant acotar la xifra exacta de les cartes que formen la combinació secreta.

És un joc de deducció amb cartes especials que hi donen molt dinamisme, i el recomana tant perquè és un joc molt interessant amb diferents nivells de dificultat com perquè hi pot jugar tothom.

De l’altra, recomana ABCD, un joc per construir paraules. És una novetat molt original, ja que els jugadors hauran de ser hàbils per extreure el cub que els interessa de tota una pila sense que en caigui cap altre de lletres, i posar-ne una de les coincidents del cub en una de les lletres de la paraula que té cada jugador. La primera persona que completi la paraula guanya, però ha de tenir en compte que no li caiguin els cubs, perquè, si li cauen, no podrà posar la lletra a la seva paraula! Un joc ideal per als més menuts, a partir de quatre anys, editat per GDM. L’aconsella perquè combina aprenentatge de la llengua amb habilitat i destresa.

Un homenatge fet joc

Christophe Beaufumé, soci fundador i membre de la junta de l’Associació Cultural El Pati d’Igualada, ens recomana We Can Play. És un joc que inclou 101 cartes, entre les quals trobarem 96 dones que van ser cabdals per a la història universal. En cada carta hi ha, per un costat, la descripció d’un fet històric que van protagonitzar, i per l’altre, la mateixa informació amb l’any en què es va esdevenir.

L’objectiu és ser el primer a formar una línia de set cartes ordenades cronològicament a través d’un sistema intel·ligent en què arriscar-se permet posar més d’una carta a la vegada i, així, guanyar més ràpidament o perdre tot el que s’ha acumulat.

Amb We can Play, l’editorial catalanofinlandesa Julibert, formada per la Julia Johansson i l’Albert Pinilla, proposa una manera intel·ligent i divertida d’homenatjar aquestes 96 dones.

En la pell d’una entomòloga

Ignasi Muncunill recomana en nom del Club del Joc, Insecta: The Ladies of Entomology, un joc de taula creat per Eugeni Castaño i Ferran Renalias, membres com ell del Club del Joc. Editat aquest 2022 per Mont Tàber (grup GdM), hi poden jugar de dues a quatre persones, a partir de deu anys, amb partides que duren uns 45 minuts. Aquest joc fa valer el paper de la dona en la investigació científica, a partir de cinc entomòlogues històriques que van lluitar contra les traves socials de la seva època i que van convertir els insectes en la seva passió: un doble homenatge, doncs, a aquestes científiques i a l’entomologia.

El joc repta els participants a assumir el paper d’una entomòloga que viatja per diferents continents a la recerca d’insectes per a la col·lecció de diferents universitats. Cada entomòloga té unes habilitats úniques, depenent de si, històricament, era viatgera, col·leccionista o il·lustradora. D’Insecta volem destacar-ne la perfecta combinació entre l’aspecte lúdic -la jugabilitat, les mecàniques, etc.-, el treball històric i el rigor científic en la identificació d’insectes, així com un excel·lent treball d’il·lustració, a càrrec d’Amelia Sales.