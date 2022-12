Des del setembre passat i fins al juny, una quarantena d'infants de 3 a 12 anys de Manresa amb un alt risc social aprenen a nedar a les instal·lacions del Club Natació Manresa. Encara que sembli impossible, avui en dia encara hi ha canalla que no ha tingut l'oportunitat d'aprendre a nedar, amb els desavantatges que això els comporta i els comportarà de més grans. Per evitar que hi hagi aquesta bretxa, el CN Manresa es va associar amb Creu Roja Manresa per, a través del Casal-Ot de Creu Roja, ensenyar a nedar als infants que van a aquest centre. Per donar continuïtat i millorar el projecte, el CN Manresa es va presentar a la 21a edició del Premi Simeó Selga, que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages. La seva iniciativa va ser l'escollida per rebre el guardó, una ajuda de 6.000 euros amb el patrocini de Fundació La Caixa.

El lliurament del Premi Simeó Selga tindrà lloc el dissabte 7 de gener, a les 7 de la tarda, al teatre Kursaal de Manresa. Serà en el decurs de la Gala Simeó Selga, on els assistents podran gaudir de l'espectacle d'humor de Pep Plaza Ara més. Les entrades costen 24 euros. Aquest dimecres al matí han fet la presentació de la gala Carles Pons, president del Rotary Club de Manresa-Bages; Elisabet Ventura, en representació del CN Manresa, i Pep Garcia, responsable de La General i mànager de Pep Plaza. Invitació a noves entitats a presentar-se Pons ha posat l'accent en la importància que noves entitats presentin els seus projectes al premi. En aquest sentit, ha explicat que n'hi ha que ho fan de forma recurrent i que, en canvi, costa que ho facin entitats noves. Ha posat com a exemple les entitats veïnals i ha recordat que per presentar-se no cal tenir una gran projecte sinó que totes les iniciatives que incloguin un impacte social i uns valors hi són benvingudes. L'"ànima social" del club Ventura ha agraït el premi. Ha explicat que el projecte Cap nen/a sense nedar ha nascut aquesta temporada amb l'ambició de millorar l'entorn social més immediat; en aquest cas, el de canalla del nucli antic de Manresa que no tenen accés a aprendre a nedar, la qual cosa els impedirà de més grans poder gaudir de la platja, d'un riu i d'un llac i, encara anant més enllà, ha dit, representarà un risc per a la seva vida. Ha remarcat que el club té una "ànima social" que s'ha traduït en aquest projecte. L'ajuda del Rotary no només permetrà donar-hi continuïtat sinó millorar-lo "per poder fer més coses" i que, a la llarga, aquests infants fins i tot puguin participar amb el club fent activitats esportives, ja sigui waterpolo o natació. La Fundació Guardiola Sala apadrina aquest projecte del CN Manresa. S'explica en aquest vídeo. Trenta personatges i fins i tot òpera Garcia ha destacat que la "cultura serveix per embolicar coses xules" com és el cas del premi del Rotary. Ha proposat l'espectacle de Plaza com "un bon regal de Reis". A Ara més, l'actor conegut, entre d'altres, per les seves aparicions al programa Polònia, explica una part de la seva vida "xuclant trenta personatges" dels quals sap treure l'essència. Ho fa acompanyat al piano per Nito Figueras. Al mig, els espectadors es trobaran "un espectacle d'òpera" a càrrec del mateix Plaza que els deixarà bocabadats, ha avançat. Garcia ha celebrat la possibilitat de casar cultura amb una iniciativa social com aquesta. Ha dit, això sí, que l'ideal seria poder-ho fer en un teatre Kursaal ple. Les entrades es poden comprar en aquest enllaç.