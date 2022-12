Impulsem Manresa, la candidatura que es presentarà a les eleccions municipals del maig vinent encapçalada per l'empresari Joan Vila, ha fet una valoració del que ha representat per a la capital del Bages l'any 2022. Al seu entendre, "el 2022 havia de ser sinònim de transformació per a la nostra ciutat. Amb el projecte Manresa 2022 i l’anunci de la compra de la Fàbrica Nova per part de l’Ajuntament per fer-hi un pol de coneixement, Manresa tenia l’oportunitat de posicionar-se com una destinació turística de primer nivell en l’àmbit català i, fins i tot, espanyol, i com una ciutat de referència en el món formatiu i del coneixement. Però, avui, estem en el mateix punt que fa un any".

Comenta que "veiem amb resignació i impotència com s’ha deixat escapar una gran oportunitat en matèria d’atracció turística amb l’Any Ignasià. El que havia de ser una efemèride transformadora, com destacava el mateix eslògan, ha quedat en una simple programació d’activitats culturals, molt disperses en el temps i sense un fil conductor que cohesionés i donés caràcter a la celebració. La declaració d’intencions del programa era engrescadora i il·lusionant, però s’han complert les expectatives?".

Ha servit per “canviar l'imaginari col·lectiu, per generar autoestima, per obrir-nos al món i internacionalitzar la ciutat, per esdevenir una autèntica destinació turística, i per fer de Manresa una ciutat més competitiva i més atractiva per als ciutadans i turistes, com se’ns ha venut en el programa? Pot demostrar el govern d’ERC i Junts que els manresans i manresanes ens mirem avui més orgullosos de ser d’aquesta ciutat?", demana Impulsem.

"Un govern sense rumb"

"Decebuts per un govern mediocre que projecta una Manresa de baixa estofa i sense ambició, però il·lusionats pel canvi que farem possible a partir del proper mes de maig, Impulsem afronta un any 2023 que servirà per revifar l’orgull manresà i per fer-nos veure i sentir arreu de Catalunya com la ciutat referent del centre de Catalunya i amb oportunitats que mai hauríem hagut de deixar perdre. Necessitem deixar enrere un govern sense rumb i que llueixi un projecte nou i il·lusionant per a la gent de Manresa”, destaca Vila.

En aquest sentit, diu que "concebem el projecte de la Fàbrica Nova com un motor real de canvi i de transformació de tota la ciutat que s’ha de començar a perfilar amb la major exactitud possible tan aviat com es pugui. S’ha de trucar a totes les portes que calgui per aconseguir el finançament necessari, i és imprescindible que l’Ajuntament actuï amb una vocació real de servei públic, fent de facilitador i sense absorbir un excés de protagonisme, que ha de capitalitzar la UPC".

"Manca de transparència"

Per altre costat, denuncia "la gestió econòmica opaca de l’Ajuntament, ja que cada any descobrim forats negres de milions d’euros que malmeten les arques municipals i transmeten una sensació de manca de transparència que no es pot consentir i que per a Impulsem és una prioritat. En aquesta línia, lamentem que les ordenances es facin d’esquena al teixit econòmic de la ciutat i pensant només en salvar el desgavell econòmic generat pel mateix govern. Venim d’un exercici que no ha estat bo. No saben com quadrar els números”, assegura Vila.

Un any d’èxits esportius

Tot i que Manresa no estigui en el seu millor moment, Impulsem vol "destacar amb orgull els èxits aconseguits pels equips de bàsquet i futbol aquest 2022 i que ens posicionen com una ciutat de primera divisió en matèria esportiva. L’orgull, la tenacitat i l’esforç són valors inherents a les fites assolides i que ens han de guiar també per fer una Manresa més agradable i amb més oportunitats per a tothom".