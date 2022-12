El pessebre monumental del Grup Pessebrístic de Manresa, que es pot visitar fins al 8 de gener a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, podria viatjar de cara al Nadal de l'any vinent a Montserrat per quedar exposat a l'atri del museu. La creació d'enguany del Grup Pessebrístic de Manresa, que protagonitzen el monestir i la muntanya de Montserrat, ha rebut aquest dimecres al matí la visita del P. Xavier Caballé, director del Museu de Montserrat, i del P. Josep Galobart, arxiver del monestir. El primer ha estat qui ha fet la proposta al president dels pessebristes, Francesc Villegas, atès que, un cop acabada l'exposició a Manresa, el pessebre monumental s'haurà de desmuntar per poder donar cabuda a altres exposicions a l'Espai7.

Villegas ha explicat a Regió7 que, de moment, el que faran de cara a la setmana vinent és anar a veure el lloc on quedaria exposada l'obra durant el cicle nadalenc del 2023 per comprovar si hi cap i com s'ha de fer el trasllat, perquè es tracta del pessebre més gran que han fet fins ara i, per portar-lo des del seu taller fins a l'Espai7, van haver de fer fins a set viatges amb un camió. Una vegada feta la visita, caldrà estudiar com es realitza el trasllat, sobretot en el cas de les peces que representen les muntanyes de Montserrat, que són d'unes grans dimensions.

El pessebre monumental d'enguany és el més gran que ha fet el grup fins ara, tal com va explicar aquest diari. Alhora, també es va fer ressò de la possibilitat que sigui el darrer si els seus autors es queden sense taller on fer-lo perquè el que els deixen forma part d'una casa que s'ha posat a la venda. Per això, el seu president va fer una crida a l'Ajuntament a trobar-los un espai per poder mantenir la tradició del pessebre monumental, tenint en compte que hi treballen tot l'any i que, per tant, els cal un lloc accessible tot l'any.