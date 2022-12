L’ampliació de la carretera C-55 de Manresa a Castellgalí, la construcció d’un edifici per l’escola Valldaura, o impulsar el projecte del tren-tram entre Manresa i Sallent són tres dels projectes que el PSC ha inclòs a la seva proposta d’acord per tal d’aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023.

Els ha exposat aquest dimecres a la tarda el diputat al Parlament, dirigent del PSC a la Catalunya central i alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno. Són les demandes del territori, segons ha dit, a part de les generals que la portaveu parlamentària dels socialistes, Alícia Romero, també ha exposat aquest dimecres. Segons Gimeno el desdoblament de la C-55 s’ha d’abordar de debò i fer-ho per fases. Una primera actuació seria l’ampliació d’un carril entre Manresa i Castellgalí, de forma que n’hi haguessin dos en direcció a Barcelona i un en sentit Manresa. És un problema diari que s’ha de plantejar, ha assegurat. En carreteres el PSC també reclama posar diners per iniciar el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà, millorar la C-26 que comunica Navès, Berga i Borredà, i la carretera de Gironella a Prats de Lluçanès. La petició dels socialistes inclou destinar una partida de 380 milions per dur a terme millores als municipis catalans. Al Bages es destinarien a la construcció de l’escola de Valldaura de Manresa, que fa més de 14 cursos que és en cargoleres, el nou institut del Bages sud a Castellbell i el de Sant Joan de Vilatorrada. El tren-tram per a passatgers entre Manresa i Sallent, que també beneficiaria al Berguedà segons Gimeno, és una altra de les apostes del PSC, igual que activar el polígon comarcal d’Olvan, al Berguedà Del projecte de Fàbrica Nova, Gimeno ha assegurat que no es concreta dins la proposta d’acord del PSC perquè s’haurà de veure la voluntat del govern d’ERC. «No puc detallar les propostes del Govern sinó les nostres davant el que hem trobat a faltar». Ha assegurat, però, que si el govern central hi ha posat 10 milions dins els pressupostos generals de l’estat «no em puc ni imaginar que la Generalitat no ho faci». Gimeno ha assegurat que amb aquest conjunt de propostes territorials i generals, el PSC no vol rescatar el Govern ni a Aragonès, sinó que "Catalunya avanci" i fer front a les «necessitats de veïns i veïnes dels pobles de Catalunya». El govern d'ERC compta amb el suport d'En Comú Podem per aprovar els pressupostos del 2023, però li fan falta més vots. Està en negociacions amb el PSC i Junts.