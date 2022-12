L’any 2022 hi ha qui va projectar que Manresa rebria 100.000 visitants a través del Camí Ignasià. Aquesta xifra, que ja aleshores sonava exageradament optimista, s’ha demostrat amb els anys que també era impossible. I no només perquè hi ha hagut la pandèmia pel mig, sinó perquè a la capital del Bages encara li queda molt camí per recórrer en el tema turístic, si bé els darrers anys ha anat fent passes petites però fermes endavant.

La bona notícia és que el 2022, en comparació amb els anys anteriors, obviant els dos anys marcats per la covid, Manresa ha viscut un creixement important dels visitants: dels 1.500 del 2013 ha passat a 7.300, en números rodons i a manca de tenir totes les dades del mes de desembre. I de les 10.000 consultes del 2013 a l’Oficina de Turisme, ha passat a 26.500 enguany. També amb números rodons i a manca de tenir el desembre sencer. La mala notícia és que, si parlem de les visites guiades d’enguany, les esmentades 7.300, només a les Coves del Toll, el 2019 van rebre més de 23.000 visitants. I si parlem de les 26.500 consultes a l’Oficina de Turisme, a la de Cardona, el 2019 van atendre 39.600 persones. L’Ajuntament de Manresa assenyala com a responsable de l’increment l’impacte de la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa, així com la recuperació de l’activitat turística dels mercats nacionals i internacionals després de la pandèmia. Dues puntes de creixement Pel que fa l’evolució de les dades que es pot veure en els gràfics adjunts, fa notar que «reflecteixen dos moments de puntes de creixement». Per una banda, «el 2017 es va estructurar i millorar l’oferta i la gestió de reserves i de guiatges. El 2018 es va iniciar un augment, sobretot de visitants via operadors turístics, a causa de l’inici d’un programa de màrqueting i de comercialització que es va accelerar amb els resultats de 2019». Destaca, alhora, que, després de l’aturada del sector en el període 2020-2021, el 2022 «suposa un repte de reactivació de les accions comercials en un entorn de mercat totalment desdibuixat per la pandèmia. Els resultats provisionals marquen un creixement exponencial sostingut els darrers anys que situa Manresa com una destinació emergent consolidada». Per tenir una valoració del que ha suposat Manresa 2022, comenta que «l’impacte global del projecte (2014/2022) s’està recopilant i se’n farà una valoració exhaustiva els primers mesos del 2023». Les visites amb més requesta A nivell de visites, l’Ajuntament assenyala que, pel que fa al mercat nacional, la que té més demanda és Manresa, cor de Catalunya, que ofereix un recorregut ideal per descobrir la ciutat. «Enguany s’han revisat i millorat continguts, a més de la inclusió d’espais ignasians (Pou de la Gallina i Sant Ignasi Malalt, per exemple) amb motiu de l’Any Ignasià. Aquesta visita significa el 29% del total. El públic és de l’àrea metropolitana de Barcelona de forma majoritària». Quant al mercat internacional, la visita que tiba més és Manresa al món. La Manresa ignasiana, que ofereix un recorregut pel patrimoni amb petjada ignasiana. «Suposa un 20% del total i el 63 % s’han realitzat en anglès, ja que el públic és internacional». A punt d’acabar el 2022 (i mai millor dit), «l’aposta per al 2023 passa per mantenir la comercialització en els mercats i agents turístics professionals a fi de millorar els resultats del 2022. Les línies de treball de futurs productes turístics es basen en la sostenibilitat, la renaturalització de l’entorn, la digitalització de les experiències, l’ecomobilitat i una especial atenció al turisme accessible de forma integral».