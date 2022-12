«Molts em diuen: no posaran cap més portera quan marxis?»

Mariana Fernández Argilés deixarà avui la porteria que ha ocupat els darrers onze anys al numero 18 del Passeig de Pere III per jubilar-se. El dia que la va entrevistar Regió7 va ser especialment emotiu. Algunes de les empreses que hi ha a l’edifici, que és tot d’oficines, tancaven uns dies i li van voler portar un obsequi i donar una abraçada per desitjar-li bona sort. «Ha estat com la mama de l’edifici», comentava un dels inquilins. A Manresa, només quedarà una portera, a l’immoble on hi havia l’Atlàntida, també al Passeig, que fa menys anys que hi és que ella.

Fernández té 66 anys, és de Lleida i viu a Manresa des dels onze anys. És xerraire i se sap els noms de tots els veïns. Dels que hi ha i també dels que hi havia hagut. Abans d’aterrar a la porteria, quines feines va fer? Vaig treballar set anys al diari la Gazeta de Manresa, al departament de subscripcions, i després vaig estar cuidant una senyora dotze anys, fins que es va morir. Com arriba a la porteria? El meu home treballava a la gestoria Puigdellívol, va sentir rumors que la portera que hi havia aquí es jubilava i va proposar si em podien donar a mi la feina. Em van fer l’entrevista corresponent i em van dir: pensa que és una treball una mica dur perquè, és clar, vuit hores... I jo vaig dir: si puc, ho faré. I ho ha fet. Li va donar algun consell l’anterior portera? No. Vaig arribar aquí amb l’administrador i a ella ni la vaig veure. Es va haver d’espavilar, doncs... Sí! El primer dia, l’administrador m’estava ensenyant l’edifici i baixem a baix, que és on hi ha els comptadors de l’aigua i arribava l’aigua! En un despatx s’havien deixat l’aixeta oberta i havia anat baixant. Una persona d’un altre despatx va trucar a un llauner que coneixia i després va venir la noia del despatx que perdia aigua. Van ser les dues primeres que vaig conèixer, i al llauner. Hi ha cinc plantes amb sis portes per planta. Sempre ha estat un edifici de despatxos? Sí. Ha entrat i marxat molta gent. Deu haver vist com evolucionava al compàs de les crisis. Sí. En el cas d’una de les empreses, que me’ls estimo molt, jo vaig arribar el dia 1 de setembre i ells a l’octubre. Tres nanos que començaven i que he vist que han anat pujant, i ara tenen un bon local en un altre edifici de Manresa i també han comprat una nau a Bufalvent, i això em fa molt feliç. Com va viure el confinament? Tots els propietaris em van enviar a casa amb sou, fins que vaig poder tornar. Jo volia venir! Quina és la feina d’una portera? Al matí, quan arribo, el primer que faig, perquè allà [en un lateral del vestíbul] tinc el cuartet de la neteja i tot, és netejar l’entrada. Els dilluns i dijous frego tota l’escala i, els entresols, cada quinze dies. Quan acabo això, m’assec i em dedico a agafar els paquets que arriben i, si ve algú i no són al despatx, n’apunto el número de telèfon, o indico on han d’anar. Li demanen favors? Sí. «Mariana, arribarà un paquet». Jo els dic que no pateixin, que ja l’agafo, el guardo a la porteria i ja el passaran a recollir. Molts em diuen: Ostres, no posaran cap més portera quan marxis? No hi posen ningú? No. És una despesa. Podrien posar un conserge i fer la neteja a part, però, pagar dues coses, avui en dia... Posaran una companyia de neteja. I, els paquets, haurà de trobar la manera cada despatx. Els ascensors són molt vellets i cada dos per tres he de trucar a la companyia. Em diuen: «Com ho farem, Mariana? Doncs, haureu de trucar a la gestoria». S’espatllava el llum, trucava a l’electricista. Hi havia obres, netejava jo. Jo he complert amb tot el que he pogut. Avui, un m’ha regalat una maleta i m’ha dit que l’he de fer servir. Li he dit que ho procuraré. Per les bústies, es veu que hi ha força despatxos buits... N’hi ha sis de buits i, dels que estan ocupats, alguns en tenen dos. Aquest en té dos, aquest també. Aquests en tenien tres... Hi ha una mica de tot. Sí, arquitectes, havíem tingut una doctora... Aquest arregla i ven guitarres. Una immobiliària, ioga, una advocada i un que ve de Barcelona que s’encarrega de temes funeraris; de construcció, una estètica, un altre arquitecte... Què li van dir quan van saber que plegava? Que m’ho pensés, que els sap molt greu. Però, no, ja ho tinc pensat. Com feia passar l’estona? Tinc el diari que em baixa el senyor de les assegurances cada vespre, el Regió7, i La Vanguardia, que compra el meu home al matí i m’enduc jo al migdia cap aquí. Un llibre, una revista... Onze anys veient la vida passar pel seu davant. Quan faig vacances, faig una cosa: passo tot el mes per l’altra banda. Ha notat canvis, al Passeig? No. El Passeig sempre serà el Passeig. Per cert, que em vaig enfadar com una mona! Mira fins a on arriba el llum de Nadal? Només fins aquí! No el podia posar l’Ajuntament fins al començament? Paguem impostos! I l’edifici, ha canviat? Sí. Tot era de fusta i ho van canviar. Van posar els timbres a fora, que abans estaven a dins... És una feina que reivindica? Per a una persona jove és pesada, però, per a una més gran...