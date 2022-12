Els pàrquings municipals i la zona blava de Manresa pugen un 7,3% de preu

La zona blava i els aparcaments de l’Ajuntament de Manresa Centre Històric, Quatre Cantons i Puigmercadal seran un 7,3% més cars a partir de diumenge. També el de la Reforma, que gestiona Fomento de Construcciones y Contratas mitjançant concessió.

L’increment correspon a la variació de l’IPC interanual de Catalunya el mes d’octubre. Segons el govern municipal d’ERC i Junts per Manresa, cada any s’aplica l’augment de l’Índex de Preus al Consum i enguany també s’ha fet així i , per tant, «la pujada equival a l’evolució general dels preus».

D’altra banda, el govern municipal explica que darrerament s’han posat en funcionament noves tipologies d’abonament al pàrquing Quatre Cantons, que consisteixen en paquets de 30, 40 o 50 hores setmanals.

Abans, necessàriament calia contractar, per exemple, tarifa de matí, o de tot el dia, etc. "Ara hi ha aquests paquets més flexibles", explica.

A Manresa hi ha cinc aparcaments de titularitat municipal: Centre Històric (218 places), Puigmercadal (105 places), Quatre Cantons (223 places), La Seu Centre -Reforma- (350 places) i plaça Porxada (279 places). El de la Seu i el de la plaça Porxada estan gestionats a través d’una concessió i els altres tres són els que gestiona l’empresa municipal Fòrum.

Els cinc aparcaments de titularitat municipal disposen de 1.175 places i, a l’any, facturen més d’un milió d’euros, generen més de mig milió de moviments de rotació i centenars de milers de tiquets venuts i d’hores ocupades.

La Reforma, el que més factura

El pàrquing de la Reforma és el que més factura, 420.000 euros l’any 2019. Les dades del 2019 són les que es poden fer servir de referència, perquè l’any 2020 la mobilitat es va veure molt afectada per l’explosió de la pandèmia de covid-19 i les de l’any 2021 mostren una recuperació, però sense assolir encara els nivells previs.

Després dels més de quatre-cents mil euros del pàrquing de la Reforma del 2019 hi ha els 270.000 euros de l’aparcament dels Quatre Cantons i els 160.000 tant del Centre Històric com del Puigmercadal.

En total, 1.011.269 euros de facturació d’aquests quatre aparcaments. La informació facilitada pel pàrquing Porxada a l’Ajuntament no incloïa la facturació. L’Ajuntament fixa les tarifes anualment, segons marca el plec de clàusules i la concessionària l’explota a risc i ventura.

Pel que fa a l’ocupació de rotació, la més elevada és la que presenta l’aparcament del Puigmercadal amb un 15%.