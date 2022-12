Equipen amb GPS els desfibril·ladors de Manresa per evitar atacs vandàlics i tenir-los localitzats

A Manresa hi ha actualment 40 aparells desfibril·ladors (DEA) escampats per tota la ciutat. Els que són a l’exterior, al carrer, s’han equipat amb GPS per reaccionar de forma immediata en cas de vandalisme o robatori, i poder-los tenir localitzats en tot moment. Si fa falta també permet guiar els equips d’emergència cap on és l’aparell en el cas que s’estigui utilitzant per reanimar una persona que ha patit un atac de cor. Per això serveixen. A Manresa i al Bages ha salvat almenys tres persones l'últim any.

Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa per reforçar el control dels aparells, explica el responsable de Reanima, Carles Pons. Reanima és l’empresa que instal·la els DEA i qui en fa el manteniment, a més a més de cursos de formació de reanimació cardiopulmonar. «En tenim en molts espais diferents i és important que estiguin bé, i localitzats si algú l’agafa per fer un acte vandàlic».

«Per sort no passa massa», explica. Sí que se n’han trobat amb pintades i amb la vitrina trencada. En una ocasió se’l van endur. «El van deixar en un bar i ens van trucar». Pons, però, alerta que si un desfibril·lador es fa malbé o pateix algun desperfecte, una zona de la ciutat es pot quedar temporalment sense fins que no es repara.

Salta l'alarma

En el moment que s’obre la vitrina d’un aparell DEA salta automàticament l’alarma al centre de coordinació del SEM i ja s’activa una unitat de suport per dirigir-se al punt de l’aparell. Si convé, el GPS també permetrà els equips d’emergència saber exactament on s’està utilitzant.

El GPS s’ha instal·lat en aquells aparells que son a l’exterior. Els que són dins un equipament com el Museu o bé el Conservatori no n’hi haurà perquè ja estan controlats.

Segons Pons, a Manresa els DEA que més s’utilitzen són els portàtils que porta la Policia Local als seus vehicles. L’últim de carrer que es va fer servir va ser temps enrere a la plaça Catalunya. Tot i així considera que «és necessari» que n’hi hagi a la via pública perquè cada dia hi ha més conscienciació de la seva importància. Amb els cursos que es fan a centres educatius o entitats «d’aquí a quatre dies la gent tindrà molt més per mà saber com funcionen. De fet ara la gent ja no es queda parada de veure’n un, ja hi estem acostumats i ja sabem què és. El següent pas és fer-lo servir si es dona el cas. El DEA salva vides», afirma.

Nocions d'hàbits saludables

L’any vinent s’organitzaran nous cursos de reanimació cardiopulmonar. «És important fer-ne», assegura la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó. Tant per explicar per primera vegada com es fa una reanimació, també amb DEA, com per fer-ne recordatori als qui ja han fet un curset.

El més important, remarca, és treure pors a l’hora d’utilitzar l’aparell. «Podem salvar vides», afirma. A les formacions que es facin a partir d’ara també s’hi afegiran nocions d’hàbits saludables perquè «està molt bé tenir DEA però «el més important és no haver-los de fer servir».