«Ja he rebut l’interès d’alguna cadena d’hotels per venir»

Albert Tulleuda Lari (Manresa, 1968) és llicenciat en Història de l’Art i màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona, amb un postgrau d’organització i gestió d’empreses culturals, i amb formació sobre turisme industrial i museus. Des del 2016 és el responsable de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Tenint en compte el rebombori que s’ha fet amb Manresa 2022, es dona per satisfet o n’esperava més?

No, no. M’esperava menys perquè venim de dos anys de deconstrucció total del turisme. Totes les xifres generals encara no han recuperat les dades del 2019. Estan per sota. A l’abril del 2022 encara anàvem tots amb mascareta. A nivell del que és la indústria turística, tot just hi començàvem a entrar perquè, una cosa és fer visites, i l’altra és entrar en el mercat turístic, que és el que hem fet per primera vegada amb el Manresa 2022 com a excusa. Tota la feina que es va fer a finals del 2019 i principis del 2020, que havia de ser l’arrencada grossa de promoció, es va veure estroncada per la pandèmia i, a més a més, molts turoperadors mitjans al quals, segurament, el nostre producte els era interessant, han desaparegut. El mercat es comença a reactivar a finals del 2021. Fins aleshores, tot era públic individual i grupets sense un turoperador al darrere. Però, què passa? Que molts d’aquesta mida són els últims que arranquen, i ho fan allà on tenen la destinació consolidada amb un producte més segur.

«Tota la feina que es va fer a finals del 2019 i principis del 2020, es va veure estroncada per la pandèmia»

No és el cas de Manresa.

De Manresa en diem que és una destinació emergent consolidada. Què vol dir això? Que ja no hi ha dubte que té recorregut, però que és emergent, encara. No és una destinació que ja té una dinàmica, uns mercats i uns turoperadors i serveis. S’està creant. A Manresa comencem a recollir els fruits de la feina el segon trimestre del 2022.

Hi ha terreny per córrer?

Oi tant! N’hi ha moltíssim. Fins a on? No ho sabem, encara. El que sí que hem vist és que genera interès i negoci. Tots aquests turoperadors venen si genera negoci, sinó, no.

A nivell de ciutat, un tema recurrent és que a Manresa falten places hoteleres. Hi està d’acord?

Jo penso que s’han fet unes passes molt grans en l'atenció als visitants. Ara, quan venen, troben producte. Poden visitar, poden fer tastos, experiències, en diferents idiomes, la Seu s’ha posat les piles, la Cova s’ha posat les piles, el Parc de la Sequia, la DO. Tothom té clar que el turisme és una oportunitat i tots aquests elements són importants, i anem molt ben coordinats amb el Consell Comarcal, amb el Geoparc... Què ens falta? Què és el més atractiu a nivell de turoperadors? El tema de l’allotjament. De places per dormir n’hi ha moltes, perquè hi ha més de 100 pisos turístics, a Manresa, però això costa més de vendre perquè el turoperador el que vol és un espai que, amb una trucada, per entendre’ns, pugui cobrir 15-20 habitacions i és quan van a comissió amb l’hoteler que té un bon rendiment econòmic. Si ha d’anar buscant pis per pis, és un handicap. Els hotelers necessiten apostar els diners on vegin que hi ha marge comercial i que hi ha rotació. Crec que estem en aquesta fase. Entre turisme, esdeveniments de tota mena, la Fira Mediterrània, la Fira de l’Aixada, tot el món esportiu, que mou una quantitat de gent que volta cap aquí i cap allà. A Manresa hi passen moltes coses constantment. Des del punt de vista tècnic, ja he rebut l’interès d’alguna cadena d’hotels per venir. Aquesta decisió és important, primer, per un tema de capitalitat, però s’hi arriba si es veu la demanda. Jo crec que, en aquests moments, ja seria possible i, a nivell de turisme i de ciutat, seria un pas important perquè seria passar d’un turisme que s’hi està un dia o dos com a molt i marxa, a un turisme que el tens més ancorat. Nosaltres no ens imaginem Manresa sense la comarca i, per tant, treballem amb Cardona, amb Montserrat, amb Sant Benet, que tenen allotjament, però tenir un altre punt a Manresa aniria molt bé. És indiscutible, i treballem perquè algú ho vegi clar i tiri endavant aquesta aposta.

Parla d’interès per fer un hotelet o per fer un hotel gran?

Crec que n’hi ha de les dues.

I, després de Manresa 2022, què?

D’aquest referent en desapareixerà el número, perquè tampoc no tindria sentit, però, a nivell de projecció turística i patrimonial, continuarà igual. Ara, precisament, estem acabant de tancar com no perdre tota la feina feta. El logo rodó de Manresa Transforma, segurament continuarà, el lema no ho sabem...

Què passa amb el Camí Ignasià?

Hi és i funciona, però, perquè vingui més gent, li falten dues coses: l’entesa entre les cinc comunitats autònomes, i això ja hi és, que ha costat molt. I que hi hagi més diners. Un òrgan de governança que sigui capaç de posar-hi inversió.

De moment, encara queda per veure el potencial que pot tenir.

Jo ho analitzo de la següent manera: podria venir molta més gent? Sí. Per què no ve? Perquè una cosa és que hi hagi el camí, però s’ha de treballar el producte. Si no saps on dormir, no hi ha llocs per menjar, no hi ha una promoció al darrere... no és un producte turístic, és un camí. Manresa ha hagut de tibar molt del carro per fer veure que és una oportunitat, i l’Agència Catalana de Turisme i Basquetour ho han vist des del primer dia. És un tipus de turisme una mica diferent al del Camí de Sant Jaume. És un target més selectiu, però tot això s’ha de crear. S’ha perdut molt temps, fins que les cinc comunitats autònomes, a nivell polític, han vist que era una realitat, perquè, a nivell tècnic, s’ha vist des del primer dia. A ningú no se li escapa que el 2017 aquí van passar una sèrie de coses que no van ajudar al clima de confiança. Jo el que veig és un creixement exponencial importantíssim. Ara, si em demanes si estic content dels resultats, en aquest cas penso que, segurament, si tot aquest temps per entendre’ns tots plegats s’hagués pogut escurçar, hauríem guanyat dos o tres anys i estaríem parlant de xifres superiors. El 2029 torna a ser un any jubilar i ens torna a marcar una fita per no perdre el nord.