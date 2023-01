La nova junta de la Societat Catalana de Matemàtiques, farcida de manresans

Les matemàtiques tenen tirada a Manresa. Tant que tres manresans formen part de la cúpula de la Societat Catalana de Matemàtiques, que recentment ha renovat la seva junta, formada per set persones. D’entrada la nova presidenta és la professora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Montserrat Alsina. Una de les dues vicepresidències ha recaigut en el també manresà Joan Porti, professor a la UAB. Substitueix Enric Ventura, professor universitari igualment de la capital del Bages. La secretària també és d’origen manresà. Es tracta de Margarida Mitjana, professora de la UPC al campus Besòs. Per acabar-ho d’adobar, el tresorer és l’igualadí Albert Granados.

Alsina assumeix la presidència amb «voluntat de servei a les matemàtiques i al país» ha assegurat a Regió7. Ja formava part de la junta anterior, on era responsable de publicacions. «Això em permetia tenir molta informació de tot el que estava passant. De les activitats de la societat i de les entitats que hi donen suport i per a qui la Societat Catalana de Matemàtiques és el pal de paller. Si coneixes tens idees de com millorar i què hi pots aportar».

La junta anterior li va proposar presidir l’entitat, i «tot i que a mi m’agrada treballar a la rereguarda» finalment va acceptar la proposta i va presentar candidatura. Afirma que «per mi és un repte de gran magnitud perquè la societat té incidència a tots els Països Catalans».

Fomentar les matemàtiques

Alsina i la junta que presideix s’ha imposat com a objectius estendre el coneixement de les ciències matemàtiques a tots els nivells prestant especial atenció al món educatiu; fomentar-ne l’ensenyament i promoure la investigació i la recerca a totes les «terres i cultures de llengua catalana». També fer-se més visible tan a la pròpia comunitat matemàtica com al públic en general.

Per fer-ho «hem creat un bon equip» que haurà de lluitar contra la sensació que les matemàtiques arriben poc a la societat. «La gent ha de saber el paper de les matemàtiques avui en dia. Amb la covid van agafar importància i es va reconèixer que els models matemàtiques ens ajuden a entendre què està passant i a prendre decisions».

Però cal anar més enllà, opina. «Molta gent es queda a un primer nivell i li fan por. Després hi ha el nivell de gaudir-ne i aprendre que són útils. No tothom n’ha de ser especialista però sí tenir-ne coneixement. Cal perdre’n la por i posar les matemàtiques en valor».

La Societat Catalana de Matemàtiques forma part de l’Institut d’Estudis Catalans. Entre altres activitats organitza l’Olimpíada Matemàtica o les proves Cangur dirigides a alumnes d’ESO en les quals hi participen més de mil centres escolars. Forma part de la Societat Matemàtica Europea.

Precisament el pròxim 19 de gener se celebrarà la Copa Cangur, un concurs presencial de resolució de problemes matemàtics per equips d’ESO de centres d’ensenyament. És previst que hi prenguin part més de 3.000 alumnes d’arreu de Catalunya. A Manresa se celebrarà al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.