El tió gegant del carrer Guimerà de Manresa, a la cruïlla amb Canonge Mulet, no ha pogut tenir unes festes tranquil·les. L’Associació de Comerciants del Guimerà ha denunciat que els últims dies ha estat objecte de diverses accions de vandalisme.

S’ha quedat sense la cistella on s’hi posava menjar vàries vegades, sense la barretina i sense la manta que el cobria.

Són situacions que acostumen a passar cada any i que els comerciants han denunciat, i més tenint en compte que es tracta d'una activitat tradicional per aquestes festes i d’una iniciativa adreçada bàsicament als infants.

És el quart any que el tió gegant s’instal·la al Guimerà. Hi serà fis el 7 de gener de 2023, i són els mateixos nens i nenes que hi passen per davant qui li deixen menjar.

Es tracta d’una de les iniciatives que el comerç porta a terme aquests dies de Nadal i que també inclouen concerts al carrer i tallers a més a més d’oferir cartes per escriure als Reis d’Orient.