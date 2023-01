Manresa tanca l’any amb una calor insòlita que ha donat lloc a unes mitjanes de rècord

Temperatures més elevades del que tocava per l’època i molt sostingudes en el temps. Aquest ha estat el comportament habitual del clima al llarg d’aquest 2022 a les comarques centrals, i que en el cas de Manresa ha donat xifres rècord, tenint en compte que l’any es tancarà amb una mitjana de 16,5 graus, que és la més alta des del 1970, en què hi ha els primers registres de temperatura complets a la Casa de la Culla.

Després d’un gener fred, corresponent a l’època i en algunes zones de la Catalunya central fins i tot per sota, el febrer arrencava un període de temperatures superiors a la mitjana que s’ha mantingut tot l’any, i amb alguns episodis de calor especialment intensa. L’excepcionalitat s’ha donat tant en les màximes com en les mínimes, i això ha situat la temperatura mitjana de la capital del Bages per sobre de la històrica tots els mesos de l’any tret de la del gener, en què es va mantenir just al mateix nivell (vegeu la infografia).

En conjunt, la mitjana anual d’aquest 2022 a Manresa, que ha estat de 16,5 graus, s’ha situat dos punts per sobre dels 14,4 que hi ha de mitjana històrica en aquesta ciutat des del 1970.

Aquesta perspectiva calorosa del conjunt de l’any que s’ha deixat enrere s’ha vist subratllada per un cap de setmana, i en especial el darrer dia del 2022, notablement càlid a les hores de màxima insolació i que han anat en la línia de tota la setmana de Nadal. Aques últim dia de l’any, dissabte, es va arribar als 20,02 graus de màxima al migdia, i la mínima (de matinada) no va baixar dels 10. Van ser 11,6 graus, exactament. De fet, aquest cap de setmana, i especialment el dia 31, s’han pogut veure imatges força insòlites, en ple període de Nadal, de ciutadans passejant per Manresa o prenent alguna cosa a les terrasses en màniga curta o roba molt primaveral. Pràcticament tots els dies d’aquesta primera setmana de les vacances de Nadal s’han superat els 15 graus de màxima a la capital del Bages, i darrere el sostre marcat aquest dissabte hi ha els 18,8 del dia de Sant Esteve i els 18,1 del dia 28. Alhora, cal dir que s’ha produït en la majoria de jornades un important contrast tèrmic ja que, per exemple, aquest primer dia de l’any s’ha baixat fins als 1,7 graus positius, i el dia 28, que, com es deia, es van superar els 18 graus de màxima, va tenir de mínima 1,2 graus positius.

Del febrer a l’abril, la diferència va ser lleugera, però la calor especialment intensa del maig i el juny amb valors insòlits propers als 40 graus va fer disparar les mitjanes amb registres d’entre 3 i 4 graus superiors a la mitjana històrica d’aquells mesos. Una situació que es va repetir a la tardor, amb màximes (i també mínimes) especialment altes durant els mesos d’octubre i novembre. Precisament, les mitjanes dels mesos de maig, juny i octubre han estat les més elevades de tota la sèrie històrica des del 1970. La del novembre va ser del 2011, amb 12,9 graus, 3 dècimes més que enguany.

L’evolució ha estat similar en el conjunt de les comarques centrals, que van patir una primer episodi d’altes temperatures el maig, en què els termòmetres es van enfilar fins als 38 graus a Sant Salvador de Guardiola, els 37,8 a Organyà i els 37,4 a Manresa. El juny hi va haver una segona onada de calor, i els termòmetres van superar els 40 graus en poblacions com Cardona, Oliana, Solsona, Olesa, Sant Salvador i Súria. I a l’estiu, tot i que no hi va haver xifres rècord quant a valors extrems, si que hi va haver situacions excepcionals pel que fa a la persistència de la calor, que va propiciar mitjanes més elevades del que és habitual per la regularitat en el temps de les altes temperatures.