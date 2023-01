Com fa tradicionalment cada inici d’any, la Comunitat de Sant Egidi a Manresa va organitzar el primer dia del 2023 un acte per pregar per la pau al món i recordar tots els països que pateixen a causa de la guerra i del terrorisme, representats en la pregària amb cartells amb el seu nom escrit.

La pregària es va fer a la Plana de l’Om a la tarda. A banda de la capital del Bages, es va celebrar en moltes altres ciutats.

Parasto, una noia de 26 anys de l'Afganistan, va donar el seu testimoni: "Estic feliç de ser aquí, però, per altra banda, estic trista per les dones del meu país. Els talibans han privat les dones de drets com l'educació, la feina i molts d'altres. Fins i tot han tancat les portes de les escoles a les nostres filles petites. Ho poden fer, però no podran canviar la nostra manera de pensar. Podran canviar el meu país, però no podran canviar les meves il·lusions. Aquests dies m'ha fet molta il·lusió poder preparar el dinar de Nadal amb Sant Egidi i menjar junts amb amics de Síria que també desitgen la pau per al seu país".

Una nova etapa d'esperança

Olga, una noia d'Ucraïna, també va deixar el seu testimoni: "En aquests dies de festes, penso encara més en la meva gent, que viu aquestes dates amb dolor, patiment, llàgrimes i sang. Aquests dies molta gent té alguna cadira buida al voltant de la taula familiar; d’altres, ho han de celebrar fora de casa o, fins i tot, fora del seu país, sense saber quan hi podran tornar. Altres els estan vivint a les trinxeres, o amb el so de fons de les sirenes en un refugi; nens petits i gent gran sense llum, aigua ni calefacció, i amb bombardejos massius perpetrats per un país terrorista i sense escrúpols... Però, malgrat les adversitats, aquests dies tots estem junts, omplint els nostres cors de caliu, de llum i de molta esperança. Estic convençuda que l’any que acaba de començar serà l’any de la pau, i suposarà l’inici d’una nova etapa d’esperança renovada per al meu país i per a tota la humanitat".

Un discurs marcat per les paraules del Sant Pare

La Comunitat de Sant Egidi també va adreçar unes paraules als presents: "Aquest primer dia de l’any hem sortit al carrer per reaccionar davant de tanta violència i guerra. La pandèmia i la crisi social, econòmica, política i moral que patim posen en evidència, amb més força que mai, que no ens salvem sols. El Papa Francesc insisteix en aquest fet: “De l’experiència -diu en el seu missatge d’avui [diumenge per al lector]- n'ha sorgit una consciencia més forta que invita a tots, pobles i nacions, a tornar a posar la paraula junts en el centre. Junts en la fraternitat i la solidaritat podem construir la pau, garantir la justícia i superar els esdeveniments més dolorosos”. Va remarcar que "aquest és el sentit de la nostra trobada d’avui. Estar junts. Reaccionar junts. Traçar junts camins de pau. "Ja no podem pensar només en preservar l’espai dels nostres interessos personals o nacionals -continua dient el Papa-, sinó que els hem de concebre a la llum del bé comú, amb un sentit comunitari, és a dir, com un nosaltres obert a la fraternitat universal.”