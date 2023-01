El portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha acusat l'equip de govern d'ERC i Junts de "poca convicció" en la defensa de la representació del "Misteri de la Llum" i ha assegurat que no pensen donar-la per perduda ni que sigui fora de l'església del Carme i en un "espai municipal".

El PSC afirma que continuarà empenyent per "no perdre per sempre un bé cultural i artístic creat i produït a Manresa, per manresanes i manresans, i que omplia i donava sentit a una part important de la nostra Festa de la Llum".

Anjo Valentí creu que la negativa del Bisbat a deixar que es continuï representant el sacramental a l'església del Carme sembla que "no molesta gaire a l’actual govern" com si "ja els anés bé que sigui així" donat que "sembla que no vulguin optar per a cap més via alternativa, i així seguir treballant per assolir una solució acceptable per a totes les parts, incloses totes les persones que han creat, produït, i treballat artísticament aquesta recreació".

A la possibilitat d’assegurar els retaules -no sols amb una protecció física sinó amb la contractació d’una pòlissa-, l’Ajuntament va respondre que en no ser un bé municipal no s’hi podia comprometre.

Altres possibilitats

El PSC creu que es mantenen obertes altres possibilitats, com que la persona jurídica que signés la pòlissa fos la mateixa Associació Misteriosa Llum o un privat, per exemple una empresa que de forma filantròpica hi volgués col·laborar.

I si, finalment, el Bisbat continués oposant-se a qualsevol representació dins la seva propietat, "l’Ajuntament bé que almenys podria oferir espais municipals alternatius com són els teatres Kursaal o Conservatori, tal com els hi vam fer saber a la nostra rèplica del passat ple municipal".

Per als socialistes, qualsevol altre justificació que es va donar per part de la regidora de Cultura, Anna Crespo (ERC), com la d’ampliar l’acte de la Concòrdia -tal com es va fer aquest any degut a la pandèmia- "no és artísticament viable amb el mateix format que es feia a l’interior del Carme amb el "Misteri".

Pel que fa a l’escenificació amb una llum de làser que entrés pel Carme "creiem que no és la millor forma d’explicar, ni tampoc sigui més participativa, aquesta part important de la història de la misteriosa Llum, tal com sí que s’aconseguia per mitjà de la representació artística que és, després de la Fira de l’Aixada, l’acte de la Festa de la Llum en el qual més manresans i manresanes hi prenen part any rere any".