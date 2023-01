La falta d’abastiment d’amoxicil·lina complica el tràngol de la bronquiolitis

Els farmacèutics de les farmàcies de Manresa consultats per aquest diari adverteixen que els problemes de producció d’alguns medicaments, com l’amoxicil·lina, compliquen el procés pel qual han de passar els pacients quan el metge els recepta aquest medicament.

A les farmàcies es crea tensió quan els arriben pacients amb receptes de medicaments que no tenen perquè no arriben des del laboratori i han de dir al client que torni al metge per tal que li canviï la recepta per un antibiòtic semblant. Ells no ho poden fer. Aquests casos es donen sobretot amb l’amoxicil·lina, un antibiòtic que es recepta sovint, entre d’altres coses, pels casos de bronquiolitis en infants.

La farmacèutica titular de la farmàcia Oltra, Assumpta Oltra, subratlla la importància de tenir una bona comunicació amb els metges per evitar que el pacient hagi d’anar dues vegades al centre de salut.

Per la tècnica auxiliar de la farmàcia Teresa Alier, Mònica Serra, és una situació que genera molta impotència. «Quan venen pares que acaben de sortir d’urgències amb el nen malalt i no els pots donar el medicament que necessiten perquè no el tens és molt frustrant», deia.

Des de les farmàcies fan una crida a la calma perquè encara que hi hagi problemes de producció d’amoxicil·lina hi ha altres antibiòtics similars. El que reclamen és una comunicació més directa entre els centres de salut i les farmàcies. La farmacèutica Carme Creu explicava que «si no truques a un metge directament per avisar que deixi de receptar un medicament perquè no en queda, continuen arribant pacients a qui has de dir que no».

El farmacèutic titular de la farmàcia Planas, Cristòfol Talaverón Planas, destaca que és molt complicat trobar alguns medicaments perquè «la producció està globalitzada i si falla un dels grans laboratoris té repercussions en tot el món». Tanmateix, a la seva farmàcia, quan van començar a percebre aquesta falta d’amoxicil·lina van fer una comanda més gran del que seria habitual per poder proveir-ne durant les setmanes més «fortes».

La gerent de la farmàcia Buxó, Núria Carrasco, afirma que des de les grans distribuïdores els diuen que el problema no és de transport, sinó de producció, perquè «els laboratoris han tingut una demanda que no van tenir els dos anys anteriors i que no han pogut assumir».

Detalla que les previsions que es fan des del sector és que fins a finals de gener no es normalitzarà la producció d’alguns medicaments, entre ells un dels antibiòtics més receptats per fer front als virus respiratoris habituals en aquesta època.