Les farmàcies tornen al 2019, però ara amb tests de grip i covid

Els farmacèutics de Manresa consultats per aquest diari coincideixen que refredats, bronquiolitis i grip no han estat ni més abundants i més forts que en un any qualsevol d’abans de la pandèmia. El que ha canviat és que, aquest any, s’estan fent moltes proves per determinar si el que es té és covid o grip, sobretot abans de les trobades familiars de Nadal.

La gerent de la farmàcia Buxó, Núria Carrasco, detalla que l’augment de persones que arribaven a l’establiment amb símptomes de grip va començar a principis de desembre i preveuen que no acabarà fins ben bé finals de gener. «Més o menys és el mateix que els anys d’abans de la pandèmia, el que passa és que ara tenim un virus més», explica Carrasco.

Pel que fa a l’alarma social, Carrasco opina que hi ha la sensació generalitzada que molta gent està malalta, però assegura que les xifres de gent que ha passat per la farmàcia amb els símptomes són molt semblants a les de fa tres anys.

«Molta gent que ve a la farmàcia explica que hi ha molta gent del seu voltant que està amb tos i mocs, però és completament normal en aquesta època de l’any», la gerent de la farmàcia pensa que la gent ja no recorda totes les malalties que ja existien abans de la pandèmia i que van marxar per l’aïllament social.

Respecte a la falta d’anticossos que van generar les mesures per frenar la pandèmia , la farmacèutica titular de la farmàcia Oltra, Assumpta Oltra, pensa que els que ho han tingut pitjor han estat els infants. Deia que «els nens han estat molt aïllats i no han tingut l’oportunitat de desenvolupar anticossos de forma habitual i per això l’impacte de la bronquiolitis és tan gran».

Tanmateix, Oltra opina que «s’ha de passar aquest període d’adaptació» i que els virus respiratoris s’estan estabilitzant i normalitzant entre la ciutadania. Fins i tot la covid«ara la gent el passa com una grip o com un refredat comú».

El farmacèutic titular de la farmàcia Planas, Cristòfol Talaverón Planas, afirma que estem en un «pic», no només de covid, sinó de virus respiratoris de tota mena. Explica que després de dos anys amb mascareta i distància social és «normal que el sistema immunitari no estigui entrenat».

Segons el farmacèutic de Planas, les patologies respiratòries més comunes ara per ara són la grip A i la covid, però assegura que «encara falta la grip habitual», que segons els càlculs i les previsions del personal de la farmàcia ha d’arribar durant el gener i conviurà amb tota la resta de patologies que ja estan circulant entre la ciutadania.

Talaveron creu que el mal record que va deixar la pandèmia fa que la gent li tingui més respecte que no pas a la grip. No obstant això, recorda que «malauradament cada any hi ha morts per grip».

Per aquest motiu pensa que les mesures de protecció s’haurien d’instaurar de forma automàtica en moments més problemàtics com l’actual. «Als llocs on es concentra molta gent com els centres comercials abans de Nadal, seria recomanable portar la mascareta» opina.

Una farmacèutica de la farmàcia Alier, Carme Creu, constata que «la gent s’espanta de seguida quan té algun símptoma de la grip». Pensa que és perquè «venim d’un temps que ha sigut molt complicat per a moltes famílies. Abans de la pandèmia si algú agafava la grip passava les febrades, la tos i els mocs a casa i ara van a les urgències dels hospitals per la por que van agafar durant el confinament».

Una de les tècniques auxiliars de la mateixa farmàcia, Mònica Serra, destacava els casos d’infants amb virus respiratoris, que normalment venen després de passar per l’hospital amb quadres que poden arribar a preocupar els pares. Tot i això, pensa que l’afecció i la gravetat dels virus respiratoris és «pràcticament igual» que la del 2019, per exemple.

La titular de la farmàcia Trapé, Eva Juan Salmerón, explica que és un moment «delicat» pel que fa a la salut en general i als temes de virus respiratoris en concret «perquè s’han ajuntat els virus que circulaven habitualment amb un problema que encara no està resolt del tot».

Les treballadores de la farmàcia Trapé tenen la sensació que encara que els casos de grip i bronquiolitis no estiguin fora del comú, la gent percep que hi ha molta gent malalta. «Penso que la gent triga més a recuperar-se i que en general costa més refer-se de les patologies que trenen a veure amb les vies respiratòries», explicava la titular.

Juan Salmerón pensa que tot i que ja s’ha superat la por i el pànic a emmalaltir que va estar present entre la societat durant molt de temps, «a la gent encara li fa respecte la covid, sobretot de cara a les persones més vulnerables». Creu que «com la grip hi ha sigut sempre, no fa tanta por com un virus que encara no entenem i dominem del tot».

Els usuaris de l’Althaia es queixen del col·lapse d’urgències

Els pacients i familiars que han hagut de passar pel servei d’urgències mèdiques d’Althaia constaten el col·lapse del servei.

Conrad Viladrós va haver de portar a la seva germana de 83 anys per una infecció de grip i covid simultània i van estar esperant hores a la sala d’espera d’urgències. Finalment, la dona va quedar ingressada durant deu dies. Tot i que Viladrós assegura que la germana va estar ben atesa, la família va passar un mal tràngol per «la mala gestió de les urgències de l’hospital».

Mercè Sànchez va acompanyar el pare a urgències amb ambulància a 2/4 de 2 del migdia i fins a les 7 del vespre no el van atendre. «No li van fer cap prova en arribar i ni tan sols li van portar un got d’aigua durant totes aquelles hores», deia.

«Si això ens va passar a la sala de les ambulàncies no vull ni imaginar la sala de la gent que arriba pel seu propi peu» declarava Sànchez.

També hi ha gent que directament opta per no anar al servei d’urgències perquè saben que hauran d’estar moltes hores a la sala d’espera. Mercedes Perpiñán porta amb grip setmanes i veu que no millora, però anar a l’hospital no és una opció per ella. «Una amiga hi va anar perquè estava malalta i va haver de demanar l’alta voluntària perquè en sis hores no la van cridar» explicava.

Una de les farmacèutiques consultades per fer aquest article també va viure de primera mà el col·lapse d’Althaia perquè va tenir els pares ingressats per grip. Assumpta Oltra declarava que quan van arribar a l’hospital el personal no donava l’abast i la mare va haver de passar la primera nit del seu ingrés a un box perquè no hi havia cap llit disponible.