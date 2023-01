La il·luminació de Nadal en mans del comerç fa de Manresa una excepció

Manresa és un cas excepcional a l’hora d’organitzar l’enllumenat nadalenc dels carrers. En nou ciutats triades a l’atzar consultades per aquest diari -Lleida, Girona, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú- per saber com ho fan, els ajuntaments han respost que ells directament gestionen i paguen els llums de Nadal. No n’hi ha cap que deixi aquest tema en mans del comerç, si bé hi ha col·laboració.

A Manresa, les diferents associacions de comerciants són les que s’encarreguen d’il·luminar cada any els seus respectius carrers per Nadal, ajudades per una subvenció de l’Ajuntament que, a banda, afegeix alguns elements en places i rotondes, com l’arbre de la plaça Major i els elements a la de Crist Rei. Això fa, per exemple, que no hi hagi res en punts tan cèntrics com la muralla de Sant Domènec, un tros del primer tram del Passeig de Pere III i a la carretera de Cardona, i que al carrer comercial per antonomàsia, el d’Àngel Guimerà, només n’hi hagi en un tros i, sovint, sigui força deslluïda. En les nou ciutats consultades, de qui depèn directament aquest tema és de l’Ajuntament.

Tània Infante, presidenta de la UBIC, fa notar que, sumant l’ajuda municipal a les associacions de comerciants i la despesa directa de l’Ajuntament, l’import és molt menor que el d’altres ciutats. Explica que la UBIC es va oferir a coordinar l’enllumenat nadalenc per evitar que, com s’ha esmentat, hi hagi llocs cèntrics que no estan il·luminats. No va quallar.

A Lleida, els criteris per decidir els carrers que s’il·luminen els «estableixen les regidories d’Urbanisme i Comerç», i «la il·luminació de la ciutat la paga la Paeria. Altrament, també es col·labora amb el pagament dels llums de les dues zones comercials (Zona Alta i Eix Comercial)». Enguany, han col·locat llums en «zones comercials (Rambla Ferran, Eix Comercial, Zona Alta, Avinguda Catalunya...) i s’ha intentat col·locar motius en tots els barris de la ciutat».

A Girona, l’Ajuntament paga i decideix on posa l’enllumenat nadalenc. «Aquest any n’hi ha en 117 espais diferents de 31 sectors i barris». El criteri que segueix és el de «dinamitzar el comerç».

En el cas de Mataró, també «és l’Ajuntament qui assumeix els costos de la il·luminació de Nadal i decideix juntament amb les associacions de comerciants i botiguers on s’instal·la. A la ciutat hi ha 278 decoracions repartides entre 20 carrers i places. S’il·luminen els carrers amb més concentració comercial del centre històric i també els carrers comercials dels barris de Rocafonda, Cerdanyola, Pla d’en Boet i Peramàs».

Pel que fa a Reus, «l’Ajuntament paga l’enllumenat de Nadal dels carrers i places més emblemàtiques. La resta de carrers, són els comerciants qui la contracten, amb una subvenció del 70% de l’Ajuntament», que tria els motius dels llocs emblemàtics i els botiguers els motius dels seus carrers. N’hi ha una vintena de botiguers i una desena de l’Ajuntament».

A Sabadell expliquen que, «en el nostre cas, es consensua la ubicació conjuntament amb les associacions de comerciants». Enguany, «una vuitantena de carrers i de places d’eixos comercials acullen més de 700 elements d’enllumenat. L’objectiu és dinamitzar la campanya comercial de Nadal i és per això que les zones il·luminades són bàsicament eixos comercials de la ciutat». Hi afegeixen que «l’Ajuntament ha anat augmentant any rere any l’import de licitació d’aquestes subvencions en una clara aposta pel sector comercial local i de proximitat».

«Ho paga l’Ajuntament»

A Sant Cugat del Vallès, «ho paga l’Ajuntament», que «té en compte les necessitats dels comerciants». Per exemple, fan notar, l’enllumenat es va avançar al 2 de desembre «per contribuir a la millora de les seves vendes». A banda, l’Ajuntament va preveure la «remodelació i substitució dels elements decoratius més antics (entre 10 i 15 anys) amb nous motius nadalencs i/o canviant els tipus d’il·luminació». Al mateix temps, «s’ha aprofitat per reforçar i ampliar el nombre de carrers i de places il·luminats, així com els mercats municipals».

L’enllumenat de Nadal a Tarragona el gestiona l’empresa adjudicatària de l’enllumenat públic de la ciutat (SECE) i el coordina el departament d’Enginyeria Industrial de la conselleria de Territori de l’Ajuntament. Per tant, «és la conselleria qui decideix les ubicacions dels llums, d’acord amb les característiques dels carrers (més o menys comercials, més o menys principals, més o menys actius, amb actes per Nadal, segons l’afluència...). Gairebé sempre és a les mateixes zones i els motius es van renovant».

A Terrassa qui decideix també és l’Ajuntament del municipi, que «té en compte l’opinió dels eixos comercials». Fonts del consistori expliquen que enguany s’han «instal·lat 900 punts de llum repartits pels districtes de la ciutat i s’ha ampliat el nombre de barris amb il·luminació nadalenca».

Pel que fa a Vilanova i la Geltrú, l’enllumenat d’aquestes festes «és íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. Forma part dels acords de suport al comerç local. L’Ajuntament dona suport a la campanya comercial de Nadal amb aquesta acció, entre d’altres (tions i arbres a l’espai públic, projecció d’un video mapping...), i l’associació principal de comerciants promou activitats de dinamització durant aquests dies», expliquen fonts del consistori.