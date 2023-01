Tallers d’autoestima, creació digital, random dance, d’empoderament LGTBIQ+, prevenció de drogues, exposicions i teatre són, entre moltes altres, algunes de les activitats que proposa ManresaJove per aquest hivern. Es duran a terme entre aquest gener i el pròxim abril.

L’Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Jove i amb el suport de diverses entitats de territori, és qui tira endavant la iniciativa que també comptarà amb tallers de lleure adreçada al públic jove. Les activitats se celebraran a l’Espai Joan Amades i al Casal de Joves La Kampana.

El programa d’actes començarà la setmana que ve. Segons l’Ajuntament de Manresa es proposen activitats diverses per arribar al jovent amb interessos diferents.

Paral·lelament l’espai ExpressArt, a l’Espai Jove Joan Amades, acollirà diverses exposicions per potenciar al jovent artista del Bages. ExpressArt és un espai on es dona cabuda a diverses disciplines artístiques amb la intenció de servir de plataforma per al jovent des d’on donar-se a conèixer al públic que, en aquest cas, visita l’equipament.

També es suggereixen diferents activitats emmarcades dins la campanya Emmiralla’t. La campanya té com a objectiu combatre la pressió estètica i els trastorns de conducta alimentària. Està impulsada des de diverses regidories arran de la necessitat detectada d'abordar aquesta temàtica amb la població jove.

Així mateix, es duran a terme diverses exposicions dinamitzades amb caràcter divulgatiu que s’oferiran als instituts sobre temes com el tabac, alcohol i diversitat sexual i afectiva.

El teatre per a persones joves, amb cinc obres programades, tindrà també un especial protagonisme en la programació de Manresa amb espectacles que es podran veure a la Sala Petita del Kursaal i al Teatre Conservatori.

Per més informació i inscripcions es pot contactar amb l’Oficina Jove del Bages – Espai Jove Joan Amades al correu bages@oficinajove.cat, trucant al 93 877 13 60, per WhatsApp al 676 66 41 42.