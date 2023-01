La Cavalcada dels Reis de la ciutat de Manresa ja ha començat. Les carrosses han sortit al ritme dels tabalers de la Muralla de Sant Francesc (Joviat) a les 6:10 d'aquesta tarda, 10 minuts més tard del que estava previst i tindrà el final a la plaça Major al cap d’entre dues hores i dues hores i mitja.

És molta la gent que s'ha acostat al centre de Manresa per veure a les seves majestats els Reis d'Orient. En el seu pas per Guimerà el carrer es quedava petit. Durant tot el recorregut hi ha força gentada.

Els més petits, però també alguns de grans, busquen atrapar tots els caramels que puguin. Els organitzadors demanen a la gent que es retiri i no es llencin a agafar els dolços perquè ningú es faci mal.

L'hi esperen més de dos quilòmetres i mig de recorregut, 12 carrosses, 300 quilos de caramels que repartiran els Reis d’Orient i el príncep Assuan des de les seves respectives carrosses i més de 500 persones implicades.

Les dotze carrosses avancen en l’ordre següent: en primer lloc, les de fantasia, seguides per la carrossa amb l’Hereu i la Pubilla, la de l’Estel, la de l’Àngel, tot el grup que acompanya la carrossa del príncep Assuan i la de les carteres (novetat d’enguany), i, finalment, les dels tres Reis d’Orient, precedides pels respectius abanderats, torxers i patges. Tanquen la cavalcada els Bombers. Les carrosses que s’estrenen són les de la carbonera, la dels regals, joguines i llaminadures, i la de l’Hereu i la Pubilla. Durant tot el recorregut hi haurà coreografies a peu de carrer i la música de les carrosses sonarà unificada per evitar l’efecte olla de grills d’altres edicions.

Al pas de vianants davant de can Jorba, el patge Assuan, les tres carteres, l’Hereu i la Pubilla, l’Àngel i Melcior, Gaspar i Baltasar amb les seves comitives baixaran de les carrosses per anar a peu fins a la plaça Major, on es farà la recepció a l’Ajuntament.

L’any passat, no es va fer el campament ni tampoc el recorregut tradicional. La cavalcada va sortir del carrer de Rubió i Ors, va avançar pel Passeig del Riu fins a la plaça del Mil·lenari, va pujar pel Francesc Moragas, carretera de Cardona, Muralla, carretera de Vic, carretera del Pont de Vilomara i plaça del Remei, davant de la Fàbrica Nova. Va cloure la celebració un castell de focs. La gent que la va seguir, que va omplir els carrers, anava amb mascareta.

Cal recordar que s'ha prohibit l’estacionament en diversos trams dels carrers del recorregut i estan tallats al trànsit de vehicles els vials per on discorrerà la cavalcada, així com els carrers que hi menen. Totes les línies del bus urbà, llevat de la Línia 8, queden afectats i modifiquen els recorreguts. La parada a plaça Espanya del bus interurbà està anul·lada.