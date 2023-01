Dos milions per atenció social eleven a 21,8 els fons europeus que rebrà Manresa

La suma de subvencions concedides a l’Ajuntament de Manresa provinents dels fons Next Generation de la Unió europea és fins ara de 21,8 milions d’euros.

Als diners fets públics fins ara cal sumar 2 milions per a projectes socials.

Aquests 2 milions es divideixen en 262.000 euros del Programa per a l’enriquiment educatiu PROA, 181.000 euros per a suport i cura a l’entorn domiciliari, 92.000 euros d’Envelliment Quilòmetre Zero i 1,5 milions d’atenció a persones sense llar (vegeu desglossat). Cal sumar també 5.400 euros per a llibres de les biblioteques, que fan un total de 2.090.736 euros.

Aquestes quantitats s’afegeixen als 19.769.435 euros que ja havien estat fets públics pel que fa a diners provinents de diversos programes d’ajudes dels fons europeus

Es tracta de 2,7 milions per recuperar el patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià; 2,5 milions per millorar la qualitat i l’atractiu turístic de la ciutat a partir del seu paper com a destinació final del Camí Ignasià; 2,3 milions per promoure el transport públic i la mobilitat sostenible; 291.000 euros per projectes de modernització i digitalització de l’administració municipal; 8,2 milions per rehabilitar habitatges amb criteris d’eficiència energètica (Es tracta d’habitatges del barri del Xup, del grup d’habitatges de Francesc Cots, de les Cases de Xocolata, del grup d’habitatges de Sant Rafael i de les Cases de la Culla.) i 3,6 milions per rehabilitar edificis de valor històric que es destinaran a l’Anònima i a la torre Lluvià.

Els nous fons aconseguits serviran per finançar accions de suport i cura perquè les persones grans puguin continuar vivint a casa.

El programa Envelliment Quilòmetre Zero va en aquesta direcció tenint en compte les necessitats de la persona des que es jubila fins al final de vida.

Diners per a infants i joves

El programa d’orientació, avenç i enriquiment educatiu (PROA+) té l’objectiu d’oferir suport i orientació a l’alumnat en situació de vulnerabilitat educativa i de reduir les taxes d’abandó escolar.

A nivell de Catalunya, l’actuació té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. L’element estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius, treballar comunitàriament, la cultura de l’aprenentatge en xarxa, per donar resposta als reptes educatius.

Els destinataris són els infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats, abastant el temps escolar, l’extraescolar i el noescolar incidint en l’àmbit familiar i l’educació en un sentit ampli.