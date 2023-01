El Camí Ignasià tindrà un any jubilar cada set anys per decisió dels jesuïtes

El Camí Ignasià que ressegueix el trajecte que va fer sant Ignasi des de la seva terra natal per anar a Terra Santa, que el va portar a fer estada a Manresa onze mesos entre el març del 1522 i el febrer del 1523, tindrà els seus propis anys jubilars, moment en què els pelegrins reben benediccions especials. Se celebraran cada set anys i ha estat una iniciativa de la Companyia de Jesús. El proper serà el 2029 i, a partir d’aquest, s’aniran celebrant cada set anys.

La peregrinació que uneix Azpeitia, municipi de sant Ignasi, i Manresa, va iniciar el recorregut a finals del 2010 i el 2022 ha celebrat el segon any jubilar (el primer va ser el 2015-2016), coincidint amb la commemoració dels 500 anys d’ençà que va obrir el camí el primer pelegrí, Íñigo de Loyola.

La Companyia de Jesús, fundada per sant Ignasi, considera que ha arribat un moment que el camí necessita una consolidació i ha decidit establir aquesta celebració periòdica jubilar cada set anys, que implicarà obrir i tancar la porta jubilar -la que des del 1625 fins al 1900 van utilitzar els pelegrins per entrar a la Cova- al Santuari de la Cova, per on passaran els pelegrins que hi arribin. Dins de la tradició dels jubieus, aquest és un gest dotat d’un profund simbolisme en el sentit que, quan creua la porta, el pelegrí es reconcilia amb si mateix, amb Déu i amb els altres. Un any jubilar o sant és un temps durant el qual l’Església catòlica concedeix indulgències als fidels. Per als no creients, és una oportunitat de celebració.

Amb l’objectiu de consolidar el trajecte, consultat el Vaticà, amb el Sant Pare al capdavant, i la Companyia de Jesús a Roma, amb Arturo Sosa com a pare general, el provincial a Espanya, el pare Antonio España, va proclamar recentment la citada convocatòria jubilar cada set anys. El model seguit és el del Camí de Sant Jaume, consagrat amb la marca Xacobeo.

Quant a la decisió de fer-ho cada set anys, els jesuïtes expliquen que el número set té molta significació des de molts punts de vista, una de les quals lligada al relat bíblic al Gènesis 1, on es mostra a Déu creant durant sis dies i descansant (jubilant) el setè dia.

Una invitació oberta a tothom

La crida a jubilar cada set anys és una invitació oberta a totes les persones, institucions, obres i comunitats, tant de la societat civil com del món catòlic i més enllà. Seguint l’esperit universal que va moure a sant Ignasi de Loiola, tot el món hi és convidat, segons els seus desitjos i possibilitats.

La Companyia de Jesús a Espanya serà l’encarregada de promoure aquesta periodicitat, amb l’esperança que molts d’altres agents vulguin implicar-s’hi i celebrar la transformació iniciada per sant Ignasi de Loiola el segle XVI i que s’ha recuperat cinc segles després amb un nou format, mitjançant la proposta de peregrinació amb el final a Manresa.

Malgrat que les celebracions jubilars en un món secular no tenen massa significació, atès que es tracta d’una crida al món catòlic-ignasià, les fonts dels jesuïtes fan notar que l’any jubilar té un efecte crida, no només en els catòlics, sinó en moltíssima altra gent que no té res a veure amb l’esperit religiós, tal com han demostrat experiències d’altres pelegrinatges; un exemple són les estadístiques del Camí de Sant Jaume.