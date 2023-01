La cavalcada dels Reis d’Orient a Manresa, després de dos anys marcats per la pandèmia, era molt esperada, i ahir va quedar demostrat amb escreix amb uns carrers per on va passar plens de punta a punta. Només el Born i Sant Miquel van flaquejar de gent. Va començar a les 6 i 10 de la tarda i va acabar a 3/4 de 9 del vespre amb sorpresa final, un petit castell de focs a la plaça Major que ses majestats van seguir des del balcó de l’Ajuntament acompanyats per l’alcalde Marc Aloy. Tot seguit, van signar el llibre d’honor de la ciutat i se’n van anar a repartir regals.

El seguici va viure moments en què les carrosses van haver d’alentir el pas per no tenir cap ensurt amb la gent que és tirava directament al terra per recollir els caramels, que només van llençar el patge Assuan i els tres reis, que anaven al final. Hi va haver algun episodi de tensió generat per grupets de nanos que no feien cas a les indicacions dels membres de l’Agrupació Cultural del Bages, organitzadora de l’esdeveniment al costat de l’Ajuntament, que van tenir problemes per fer-los obeir. En general, però, el que hi va haver va ser un ambient molt festiu i familiar. Molta gent fent fotos i, sobretot, molta canalla il·lusionada.

Alguns, pocs, duien fanalets per rebre la comitiva reial, que va sortir del carrer de Rubió i Ors, on ja hi havia gent esperant-la; va enfilar per la muralla de Sant Francesc, on a partir del pàrquing dels Quatre Catons tenia plenes les voreres; va avançar per la muralla de Sant Domènec, amb encara més gent, sobretot a l’alçada de la plaça; va seguir pel carrer d’Àngel Guimerà, el tram més atapeït, igual que a Crist Rei, i va continuar pel Passeig de Pere III fins a la carretera de Vic, que va recórrer fins arribar i baixar per la Muralla del Carme. Davant de can Jorba, les carrosses van continuar avall i les que duien a la Pubilla i l’Hereu, a l’Àngel i a Melcior, Gaspar i Baltasar, es van aturar perquè baixessin. Una nena va demanar als seus pares que s’hi volia fer una selfie. Els reis i la comitiva que el acompanyava, ja a peu, van anar cap a Sant Domènec i es van anar aturant per saludar la canalla, que els mirava amb els ulls ben oberts.

Al Born i a Sant Miquel hi havia poca gent en comparació a la resta de vials, però, quan el seguici va arribar a la plaça Major, on hi havia tanques fent un passadís que va assegurar una entrada ordenada i sense empentes, hi tornava a haver molta gent. Els van rebre l’alcalde Marc Aloy; la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i la presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, Núria Soler, a banda d’una nodrida representació del consistori. Els tabalers de Xàldiga i la banda Band Torrats, van fer l’acompanyament musical i rítmic al principi i al final del recorregut, mentre que grups de ball del Casal Cultural Dansaires Manresans, el Grup Sardanista Dintre El Bosc, l’Esbart Manresà i l’Escola de Dansa Julieta Soler van animar el recorregut amb les seves coreografies i fent cantar a la gent el Soc cartera, on van canviar la lletra per És Manresa.

Abans de lliurar-los la clau màgica que obre totes les cases de Manresa per deixar-hi els regals, des del balcó de l’Ajuntament, l’alcalde va enviar desitjos de pau al món, igualtat, respecte pel medi ambient i prosperitat per a Manresa, mentre que el rei Melcior va agrair l’acollida que els havia donat la ciutat i va dir als nens i nenes que «els regals més importants són els petons, somriures i abraçades de la gent que us estima».

Un petit castell de focs final, una novetat introduïda enguany després de la bona resposta del que va tancar la cavalcada alternativa de l’any passat davant de la Fàbrica Nova, va acomiadar la vetllada, on van destacar les tres noves carrosses, la de regals, de Manresa + Comerç, la carbonera i la de l’Hereu i la Pubilla. En alguns trams es va notar massa separació entre les carrosses i es va trobar a faltar més música però, en general, les cares de la gent eren de satisfacció, tot i que el moment àlgid per a molts va ser quan van poder competir per veure qui recollia més caramels.

Canvis a la propera edició?

De cara a l’any vinent, la cavalcada podria incloure novetats, començant per l’hora d’inici, que es podria avançar, i acabant per l’ordre del recorregut, que podria fer-se a la inversa, és a dir, amb la recepció a al principi i el seguici a continuació, de manera que la gent que vulgui veure els Reis d’Orient de prop no s’hagi d’esperar fins al final. Dependrà dels organitzadors, l’Agrupació Cultural del Bages i l’Ajuntament que surti de les eleccions que se celebraran el maig vinent. Actualment, entre l’entitat i la regidoria de Cultura i Festes hi ha acord quant a la possibilitat de fer modificacions al seguici, la primera edició del qual es remunta a l’any 1864.