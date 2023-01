Canalla il·lusionada, molts quilos de caramels i una bona dosis de música. La cavalcada de Reis de Manresa va tornar a recórrer, ahir, el centre de la capital del Bages, després d'un parèntesi de dos anys causat per la pandèmia. La festa, que van gaudir tant petits com grans, va estar amenitzada amb música i coreografies, on els principals protagonistes van ser Ses Majestats els Reis d'Orient...i també Elton John.

I és que ja és tradició que la música del conegut artista britànic sigui omnipresent a la cavalcada de la capital del Bages. Durant el transcurs de la rua, es va poder escoltar repetidament I'm still standing. Això si, amb la lletra adaptada amb un contingut festiu i amb Manresa de protagonista. A MANRESA/ SÓC CARTER (I’m still standing - Elton John) Tot Manresa expectant: aquest moment que ens marca l’any. Des del petit fins al més, ningú hi pot faltar: és la nit que has esperat! Veiem carones de felicitat, el millor regal que ens heu donat. Per això venim des de l’Orient saltant ballant rient: carai quin bon ambient! I les cartes farem arribar. Que la màgia de la nostra festa arribi més enllà. I les cartes farem arribar. Que la màgia de la nostra festa no s’acabi mai... A Manresa IEIEIE Una cosa que ens ha agradat i que molts heu demanat: que hi hagi pau al món, riures i cançons, amor i llibertat! I les cartes farem arribar. Que la màgia de la nostra festa arribi més enllà. I les cartes farem arribar. Que la màgia de la nostra festa no s’acabi mai... A Manresa IEIEIE A la cavalcada també hi sona repetidament un altre tema que igualment és una adaptació i on la capital del Bages torna a ser la protagonista. En ambdós casos, l'adaptació de la lletra i interpretació, i l'autoria de les coreografies són de l'Anna Llobet i la Sònia Serra i de l'Esbart Manresà, respectivament. SENSE TU (It’s not christmas without you - Victorious Cast) Cantant nadales, sonen campanes... És el moment de l’any! Tota la taula ja està parada, ja és temps de Nadal! Però falta una cosa i desitjo que tu hi comptis: Que bonic seria avui passar aquest dia amb tu. Només confia en tu i que el cor et guiï, que res et pari el teu camí: és NADAL! A Manresa: Els carrers són plens de llum. A Manresa: Quanta màgia al meu voltant. Fanalets i cascavells, campanetes i torrons, però res d’això seria SENSE TU. Per un moment, s’atura el temps i veus l’estrella d’orient. Per fi ha arribat el dia esperat: els Reis t’han visitat. Però falta una cosa i desitjo que tu hi comptis: Que bonic seria avui passar aquest dia amb tu. Només confia en tu i que el cor et guiï, que res et pari el teu camí: és NADAL! A Manresa: Els carrers són plens de llum. A Manresa: Quanta màgia al meu voltant.